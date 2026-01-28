Plugul a devenit celebru în urmă cu o săptămână, când automobilul modificat a fost folosit pentru deszăpezirea orașului Dorog (județul Komárom-Esztergom, nordul Ungariei; 11.000 de locuitori).

Veres Péter a decis să improvizeze când a observat nemulțumirile localnicilor referitoare la starea drumurilor acoperite de zăpadă.

„Am văzut că mulți se plângeau că nu sunt curățate bine drumurile, așa că am încercat să ajut. Aveam o tablă metalică mai groasă în atelier și am hotărât să o folosesc pentru acest proiect. Mașina are cauciucuri de iarnă de calitate, iar plugul poate să împingă până la 100 de kilograme și un metru de zăpadă compactată”, a explicat Péter.

Deși inițiativa sa a fost apreciată de locuitorii din Dorog, autoritățile nu au privit cu aceeași indulgență. După trei zile de muncă voluntară, poliția l-a oprit pe Péter aproape de casa sa, i-a confiscat certificatul de înmatriculare al mașinii și l-a amendat cu 84.500 forinți, circa 220 de euro.

Știu că sunt șanse mici să o pot folosi din nou. Mi s-a spus că toate stațiile de inspecție tehnică au primit instrucțiuni să nu o aprobe la revizie.

Acum, plugul celebru este disponibil a fost scos la vânzare, cu 10.000 de forinți, circa 25 de euro, deși „a suferit unele daune”. Interesul pentru această „piesă” neobișnuită rămâne ridicat, mulți cerând informații despre achiziționarea sa.

Amenda plătită de Péter a fost acoperită cu ajutorul donațiilor strânse de comunitate, iar unii oameni i-au oferit chiar bani pentru combustibil

În timp ce mașina sa personală rămâne neutilizabilă din cauza lipsei actelor, un dealer Opel i-a oferit un autoturism de test pentru a-l ajuta să se deplaseze.

„Desigur, mi-ar plăcea să-mi recuperez mașina, dar mă tem că va fi imposibil”, a spus Péter cu regret.

