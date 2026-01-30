Comedianta elvețiană a explicat situația, într-o postare pe Instagram: „Am făcut cumpărături de 175 de franci (echivalentul a 190 de euro) și am scanat toate produsele, dar am uitat să scanez croasantul, care trebuie selectat manual“.

Ea a fost observată de un agent de securitate, care i-a cerut explicații.

Când mi-a spus că trebuie să justific acel croasant, am întrebat: „Vorbiți serios?”. Mi-a răspuns că „da” și că îi pare rău, dar aceste proceduri trebuie respectate.

Sancțiunea a inclus, pe lângă interdicția de acces de 2 ani, o taxă de manipulare de 150 de franci (aproximativ 163 de euro). Un croasant costa 1,3 euro.

„Credeți că dacă voiam să fur, aș fi cheltuit 175 de franci doar pentru un nenorocit de croasant?”, s-a întrebat Julia Steiner.

E pur și simplu absurd și puțin cam prostesc. Dar când te uiți la evenimentele mondiale, bătăliile pe care le duc aici nu merită menționate, deși poate sunt oarecum amuzante.

Într-un interviu pentru revista Schweizer Illustrierte, ea a declarat că, deși consideră situația absurdă, nu are resentimente față de Coop.

„Încă îmi place să cumpăr de la Coop. Interdicția este valabilă doar pentru o anumită filială”, a menționat ea.

Reacțiile utilizatorilor online au fost împărțite. Unii au criticat Coop pentru o măsură considerată exagerată, alții au sugerat să facă cumpărături la rivalul Migros, iar unii au pus la îndoială veridicitatea întregii povești.

De asemenea, au existat comentarii despre sistemul de scanare manuală, care este perceput ca incomod.

Coop nu a confirmat detalii despre incident, invocând protecția datelor: „Analizăm fiecare caz individual, conform regulilor interne. Nu oferim detalii publice despre măsurile de securitate”.

