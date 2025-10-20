Deși analizele au arătat că nivelul de fentanil era în limite terapeutice, femeia fusese amendată cu 510 euro.

„Ochii umezi, neliniște și tremur”.

Dispută juridică neobișnuit de lungă după ce a fost oprită de poliție în mai 2024. Șoferița purta un plasture cu fentanil prescris medical pentru dureri cronice, însă, în timpul controlului de rutină, polițiștii au observat că femeia avea „ochii umezi, neliniște și tremur”.

Deși testul de alcoolemie a fost 0,00, ofițerii au suspectat o posibilă influență a drogurilor.

Femeia a explicat că suferă de osteoporoză și sindromul Sudeck, prezentând un certificat de handicap. Cu toate acestea, a fost dusă la secție pentru analize de sânge.

Sindromul Sudeck – Sindromul Dureros Regional Complex (SDRC) este o afecțiune cronică ce provoacă durere intensă, de obicei la nivelul membrelor (brațe, mâini, picioare)

Amendată și lăsată fără permis

Rezultatele analizelor au arătat ulterior că nivelul de fentanil din sânge era în limite terapeutice, fără indicii de afectare a capacității de a conduce.

Fentanilul este un analgezic opioid puternic, utilizat pentru controlul durerii acute sau cronice severe, în special la pacienții oncologici. Acționează rapid asupra receptorilor opioizi, având un efect analgezic intens și de durată.

Este eliberat doar pe bază de rețetă specială pentru substanțe narcotice. Este utilizat ilicit ca drog, adesea în asociere cu heroină sau cocaină.

În ciuda acestui fapt, autoritățile au aplicat o amendă de 220 de euro plus aproximativ 290 de euro costuri de investigație și i s-a reținut permisul de conducere.

Femeia a contestat decizia în instanță

Femeia a contestat amenda în instanță și, după mai bine de un an, Tribunalul Administrativ al Landului Niederösterreich a concluzionat că rezultatele analizelor nu au dovedit nicio afectare a capacițăților și a dispus încetarea procedurii.

Cazul subliniază necesitatea unor proceduri mai clare pentru evaluarea capacității de a conduce în cazul persoanelor care folosesc analgezice puternice prescrise medical.

