Viktor Orbán a raportat o scădere a economiilor sale în declarația de avere pentru 2025. Economiile premierului s-au redus de la 10 milioane de forinți (circa 24.500 de euro) în 2024, la doar 5,7 milioane de forinți (14.000 de euro) în prezent.

Declarația de avere menționează în continuare proprietățile din sectorul XII din Budapesta și din Felcsút. Premierul nu a declarat alte bunuri de valoare sau datorii.

La o conferință de presă din decembrie, Orbán a fost întrebat despre contrastul dintre el și persoane apropiate lui – ginerele, tatăl, un prieten din copilărie – care sunt miliardari, în timp ce el are economii mărunte după 30 de ani în politica de vârf și 18 ani de guvernare.

„Un prim-ministru nu ar trebui să se ocupe de afaceri”, a reacționat liderul de la Budapesta. Orbán a spus că, indiferent dacă este vorba despre familia sa sau de alții, nu dă nimănui sfaturi despre cum să-și „aranjeze” viața: „Consider moderația o virtute”.

„Am o soție, cinci copii, șase nepoți, ce mi-aș putea dori mai mult ”, a explicat premierul, adăugând că are „un loc de muncă obișnuit, bine plătit”.

Jurnaliștii de opoziție afirmă că Orbán își ascunde averea. „Declarația premierului Orbán arată că are 14.000 de euro în bancă, deține 50% din locuința sa și o casă în orașul natal. Dar doar refacerea conacului supranumit Mini-Versailles, al tatălui său, nedeclarat, desigur, a costat 30 de milioane de euro”.

