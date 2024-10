Marcel Ciolacu, premier al României și candidatul PSD la prezidențiale, are, conform ultimei declarații de avere două case de locuit în Buzău, două terenuri intravilane, tot în Buzău, iar în conturi – aproximativ 47.000 de lei și în jur de 5.500 de euro. Ciolacu a împrumutat o rudă cu 435.000 de lei, iar către bănci are datorii totale de 35.000 de lei. În ceea ce privește veniturile șefului PSD, acestea au fost în 2023 în valoare de 177.531 de lei (care provin de la Camera Deputaților și de la Guvernul României).

Cu o declarație de avere mai solidă e un alt fost președinte al PSD, Mircea Geoană, potrivit documentelor depuse la BEC. Candidatul independent Mircea Geoană e titular pe jumătate de apartament în București (prin donație de la rudă de gradul I) și proprietar (singur) al unui al doilea apartament, pe care îl deține prin cumpărare. Deține un singur teren intravilan, în Corbeanca (Ilfov), precum și două mașini, ani de fabricație 2008 și 2019.

Aplecare către artă, bijuterii și obiecte de cult

În acest an, Geoană a donat o mașină, an de fabricație 2024, în valoare de 40.000 de euro, dar a și vândut un apartament cu 220.000 de euro. Un capitol la care iese în evidență e acela al obiectelor de lux. Geoană a declarat „obiecte de mobilier, icoane lemn, sticlă, tablouri” de 75.000 de lei (obținute „prin succesiune”), obiecte „decorative din argint, cristal, bronz, porțelan și sticlă în valoare de 65.000 de lei (obținute tot prin succesiune), precum și obiecte de artă, bijuterii și obiecte de cult în valoare de 350.000 de lei, acumulate în perioada 1985-2024.

Recomandări Apropiați ai fostului președinte prorus Igor Dodon, urmăriți penal și conectați cu Moscova, fac afaceri de milioane de euro în România EXCLUSIV

În conturi are circa 305.000 de euro, aproximativ 750.000 de lei și în jur 2.500 de dolari. De asemenea, în declarația de avere mai apare o sumă de 167.445 de euro, la capitolul „fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme de acumulare”, sumă administrată de NATO.

Fostul număr doi al Alianței are părți sociale la o societate comercială calculate la 702.208 lei, bonduri emise de statul român de 25.000 de dolari și un împrumut acordat de 80.000 de euro. Cele două venituri majore ale lui Mircea Geoană din 2023 sunt 240.000 de euro de la NATO și pensia de la MAE, de 104.400 de lei. În plus, Geoană a mai primit drepturi de autor pentru cartea scoasă, în valoare de 28.771 de lei.

Pensia lui Ciucă, peste salarii

Președintele PNL și candidatul pentru Cotroceni al liberalilor, Nicolae Ciucă, deține alături de soția sa o casă de locuit în județul Ilfov, dar și două terenuri intravilane, unul în același județ, iar unul în Dolj. Două mașini, an de fabricație 2020 și an de fabricație 2006 mai sunt trecute în declarația de avere a liberalului, precum și 165.953 de lei (fonduri de investiții) și 173.877 de lei (în „cont curent sau echivalente”). Ciucă are și un credit de 100.000 de lei, scadent în 2025.

Recomandări Îşi va împlini Netanyahu visul de a atrage Statele Unite într-un război cu Iranul?

200.325 de lei a încasat Nicolae Ciucă de la Guvern, pentru funcția de prim-ministru în 2023, precum și pentru cea de șef al Senatului. Însă venitul și mai consistent al liderului PNL a fost pensia de serviciu de 232.920 de lei în 2023.

Lasconi a împrumutat partidul cu bani

Elena Lasconi deține o casă de locuit în județul Argeș, un apartament în București, dar și cotă parte din două apartamente din Capitală. Pe numele său mai este un teren intravilan și a mai moștenit 3/16 din trei terenuri (agricol și intravilan), dar și 3/8 dintr-un teren intravilan, unul agricol și unul extravilan. Candidata USR deține o mașină fabricată în 2007, precum și credite la bănci în valoare de 388.134 (cu scadență în 2026, respectiv 2037), dar și alți 25.000 de lei care cel mai probabil sunt de la o persoană fizică.

Lidera USR a împrumutat partidul cu 33.000 de lei, iar în ceea ce privește veniturile, acestea au fost de 150.717 lei în 2023.

Kelemen Hunor, pasiune pentru mașini

Kelemen Hunor deține împreună cu soția sa o casă de locuit în județul Cluj, iar o alta în Harghita, precum parte și dintr-o a treia, alături de alte rude, în Cluj-Napoca. Liderul UDMR mai deține cu soția două terenuri intravilane și două agricole, în Cluj, respectiv Harghita.

Recomandări LIVETEXT Explozii puternice în Beirut. Hashem Safieddine, succesorul lui Nasrallah ar fi ținta atacului I VIDEO

Trei autoturisme (2004, 2013 și 2020, ani de fabricație) și un autovehicul (2022), precum și tablouri în valoare de 6.000 de euro mai are fostul vicepremier. În conturi regăsim circa 820.000 de lei, 10.000 de euro, dar și fonduri de investiții de 41.000 de euro. 187.447 de lei a încasat Kelemen de la Guvernul României și de la Camera Deputaților, iar de la UDMR a avut venituri totale de 220.008 lei.

Suveraniști fără proprietăți, dar și suveraniști avuți

George Simion are cea mai subțire declarație de avere. Pe numele său nu are apartamente, case sau terenuri, fiind fără datorii, dar și fără bani în conturi curente. Tot ce a declarat este un cadou, în urma botezului copilului, de 60.000 de euro, precum și 137.402 lei, care reprezintă indemnizațiile „în urma desfășurării activității unei funcții de demnitate publică”.

Un alt candidat suveranist, Călin Georgescu, are puține resurse, conform celor scrise în declarația de avere. În primul rând, e o problemă de redactare în ceea ce privește capitolul „clădiri”, în condițiile în care e menționat un „intravilan” de 3.903 metri pătrați, bun trecut și la capitolul „terenuri”. Deține o mașină, an de fabricație 2022, două depozite care ajung la 264.000 de euro, iar salariul total din 2023 este de 72.000 de lei.

Pe de altă parte, Diana Șoșoacă, șefa SOS și candidată a formațiunii, a scris în declarația de avere de la BEC faptul că are două apartamente în București, o casă de vacanță în județul Dâmbovița, dar și un teren agricol (Ilfov) și trei intravilane (în Vâlcea).

Două mașini sunt pe numele Dianei Șoșoacă, ani de fabricație 2015 și 2018, dar și obiecte de artă evaluate la 5.000 de euro. Datoriile sale sunt către o prietenă (30.000 de euro) și mamă (13.500 de euro). Veniturile din 2023 au fost de 130.515 lei de la Senat și 23.319 lei, din activitatea de avocată.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News