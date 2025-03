Întrebat despre finanțarea din precampanie, Victor Ponta a dezvăluit că nu a cheltuit niciun leu pentru strângerea de semnături, iar în ceea ce privește banii pe care îi va primi în campania electorală, candidatul a explicat că îi va folosi cu un singur scop.

„În precampanie nu am cheltuit bani pentru că a fost vorba doar de strângerea de semnături. În campanie, câți bani primesc prin sponsorizare sau împrumut îi declar la Autoritatea Electorală Permanentă și vă spun de pe acum: o să îi folosesc pentru online. Atât! Nu merg la televiziuni, nu fac afișe, nu împart nimic altceva. Online pentru că așa cred că ajung la oameni cu mesajul meu.

Conform legii, eu nu am voie să primesc decât de la persoane fizice, cetățeni români, într-o sumă prevăzută de lege. Cu siguranță, nu folosesc fonduri publice pentru că nu sunt sprijinit de niciun partid politic și asta e foarte bine că nu folosesc bani publici pentru campanie”, a declarat Victor Ponta.

Pe 12 martie, Ponta și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale 2025 la sediul Biroului Electoral Central, ocazie cu care instituția a publica și declarația de avere.

În campania electorală din anul 2014, Victor Ponta și-a lansat candidatura pe Arena Națională din București, într-un eveniment de amploare la care au participat zeci de mii de simpatizanți și mii de aleși locali. Acum, el a explicat pentru Libertatea ce s-a schimbat din 2014 și până astăzi.

„În 2014, zburam, nu eram cu picioarele pe pământ și m-au adus oamenii cu picioarele pe pământ. Am rămas cu picioarele pe pământ. Acum, am lângă mine 3-4 oameni de vârsta mea, bătrâni așa ca mine, și am 4 tineri de vârsta băiatului meu: 21-22 de ani, care mă updatează, ca pe telefon, cu tot ce înseamnă online-ul. Nu îți trebuie mai mulți oameni și cred că structurile de partid învechite sunt depășite în acest moment de ceea ce românii așteaptă ca și campanie. Vor să îl vadă pe candidat vorbind direct, pe rețele sociale, și asta voi face în perioada următoare.

Sigur că am vorbit cu primari, cu aleși locali, de la PSD, PNL, orice alt partid. Dar pentru că îi cunosc de foarte mult timp, pentru că am lucrat împreună. Ei mi-au explicat foarte clar: și anul trecut în noiembrie, și acum, oamenii vor să gândească cu mintea lor, vor să voteze pe cine vor ei și nu pe cine li se spune. Eu cred că aici se va face diferența”, a precizat Victor Ponta.

Întrebat despre faptul că și-a schimbat imaginea de fan al lui Che Guevara la cea de fan al lui Donald Trump, Victor Ponta a dezvăluit că „s-a maturizat”.

„Pentru că m-am maturizat. Cred că toți ne maturizăm în viață. De la 20 de ani la 50 de ani trebuie să evoluezi, să înveți, trebuie să te updatezi, trebuie să te upgradezi și nimeni nu trebuie să rămână în loc sau să trăiască în trecut. M-au ajutat foarte mult copiii mei, care mă țin la curent cu ce e mai nou și încerc să stau înconjurat de oameni mai deștepți decât mine și, dacă se poate, și de oameni mai tineri, pentru că de acolo vine schimbarea”, a fost răspunsul lui Ponta.

Referitor la campania pe care o va derula exclusiv în mediul online, Victor Ponta a precizat că nu se teme de valurile de hate.

„M-am obișnuit cu ele (n.red. valurile de hate din online). Nu pot să zic că îmi face plăcere, dar mi se pare normal ca în online oamenii să fie liberi, nu trebuie cenzurați, nu cred că trebuie închise conturi. Ceea ce trebuie să facă instituțiile statului român: să combată conturile false, boții, să combată sistemele din afara țării care interferează, dar altfel, dacă o persoană adevărată, reală, vrea să mă critice, să mă înjure, e dreptul ei, e libertate de exprimare și cred că trebuie să rămână liber în acest sens”, a mai declarat Victor Ponta.

