Întrebată despre respingerea candidaturii la alegerile prezidențiale care urmează să aibă loc, Șoșoacă

a ales să țină un discurs despre moartea democraţiei din România.

„În primul rând vreau să vă spun că port un costum de doliu, pentru că în România nu avem democrație, democrația este moartă. Așa că acum jelesc… și aștept ca Curtea Constituțională să îmi spună că sunt interzisă din nou, deoarece ei nu sunt pregătiți pentru mine pentru că sunt putinistă, pentru că iubesc Rusia, pentru că am vizitat Ambasada Rusiei, pentru că i-am scris lui Putin, lui Trump, pentru că am scris întregii lumi că România nu are democrație”.

Și Șoșoacă nu s-a oprit aici, ea a făcut acuzații extrem de grave la adresa Ucrainei, spunând că primește grave amenințări cu moartea de la ucraineni și referindu-se la ocupația sovietică și înrobirea României din 1944 -1945.

„În această dimineață am primit numeroase telefoane de la persoane ucrainiene care mi-au spus că femeile românce vor fi ucise, ne vor tăia capetele și ne vor viola în grup și ne vor tăia în bucăți. Asta este mulțumirea pe care o primim pentru tot ajutorul. Și mi-au mai spus ca ne vor omorî ca în 1945, deci nu a fost Rusia, ci au fost ucrainienii”.

Moderatoarea emisiunii, complet uluită de declarațiile Dianei Șoșoacă, a insistat să se revină la întrebarea inițială, dar discuția a trenat în aceeași direcție. Mai mult, senatoarea a acuzat și Uniunea Europeană de lipsă de democrația și a declarat că va merge la Bruxelles să îi ceară demisia Ursulei von der Leyen, președintele Comisiei Europene și a Robertei Metsola, președinta Parlamentului European, pe motiv că ele au cerut interzicerea ei.

Serviciul de Securitate al Ucrainei i-a interzis Dianei Șoșoacă, lidera partidului „SOS România”, intrarea pentru trei ani pe teritoriul ucrainean.

