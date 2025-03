Articol de Stefania Palma (Washington).

Marți, cel mai înalt judecător american a luat decizia de a interveni, președintele Curții Supreme, John Roberts, reproșându-i președintelui că a sugerat că un judecător cu care nu era de acord ar trebui să fie pus sub acuzare. Fără a-l numi pe Trump, el a sugerat că amenințările președintelui „nu sunt un răspuns adecvat” la dezacordurile sale cu hotărârile judecătorești – o critică ascuțită la adresa unui lider american care a avut propria sa istorie plină de probleme în justiție.

Comentariile lui Roberts au marcat o demonstrație uimitoare de tensiune între sistemul judiciar și cel executiv, două dintre cele trei ramuri ale guvernului american, alături de Congres. Intervenția șefului Curții Supreme a venit într-un moment de mare pericol pentru sistemul judiciar american, au declarat specialiștii în drept, după săptămâni de atacuri la adresa judecătorilor de către Trump și aliații săi.

„Statul de drept din țara noastră dansează de-a lungul prăpastiei, care domină o prăpastie a anarhiei și a prăbușirii”, a declarat William Eskridge, profesor la Yale Law School. „Dacă vom cădea peste margine depinde de faptul dacă actuala administrație sfidează în mod deschis sau chiar eludează pe furiș” precedentul juridic, a adăugat el.

Recomandări Câți bani au costat zborurile speciale ale lui Klaus Iohannis în 11 ani (2015-2025). DOCUMENTE

Până în prezent, Trump pare dispus să continue să testeze limitele puterii sale față de cele ale sistemului judiciar. După declarația lui Roberts de marți, un judecător federal din Maryland a decis că miliardarul Elon Musk și așa-numitul Departament al Eficienței Guvernamentale „au încălcat probabil Constituția Statelor Unite” prin închiderea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională. Această hotărâre a fost luată la câteva zile după ce oficialii americani din domeniul imigrației ar fi ignorat ordinul unui judecător din Massachusetts și au deportat-o pe doctorița libaneză Rasha Alawieh după ce au reținut-o într-un aeroport din Boston timp de 36 de ore.

Guvernul a susținut că funcționarii de la Imigrări au aflat de ordin doar după ce avionul lui Alawieh decolase. De asemenea, SUA au deportat săptămâna trecută în El Salvador peste 250 de presupuși membri ai unei bande venezuelene, în ciuda ordinului unui judecător federal ca avioanele să fie întoarse, pe fondul întrebărilor privind legalitatea acestei acțiuni. Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că administrația „a acționat în limitele legii”.

Imigrația a fost o sursă clară de conflict. În comentariile care au determinat intervenția lui Roberts, Trump s-a dezlănțuit pe rețelele de socializare împotriva „multora dintre judecătorii corupți” despre care a sugerat că ar trebui să fie puși sub acuzare pentru că i-au împiedicat misiunea de a expulza imigranții ilegali. Dar într-un caz anterior, luna trecută, un judecător din Rhode Island a declarat, de asemenea, că guvernul continuă să rețină anumite fonduri federale, încălcând un ordin judecătoresc anterior.

Recomandări Interpelare în Parlament, după un articol din Libertatea. Ministerele Economiei și Apărării dau vina unul pe altul cu privire la fabricile de armament

Administrația a invocat sisteme de plată greoaie. În fiecare caz, guvernul a dat vina pe circumstanțe – cum ar fi sincronizarea proastă a ordinelor – susținând în același timp că a încercat să respecte hotărârile judecătorești. Cu toate acestea, comentariile lui Trump, un infractor condamnat care, până la victoria sa în alegerile din noiembrie, se confrunta cu o serie de acuzații penale, precum și cele ale aliaților săi, au evidențiat punctul lor de vedere cu privire la judecătorii care intervin.

Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al lui Trump pentru politică, s-a dezlănțuit împotriva „judecătorilor radicali necinstiți” într-o postare pe X săptămâna trecută, afirmând că aceștia „nu au autoritatea de a administra ramura executivă”.

Luna trecută, vicepreședintele JD Vance și-a exprimat la fel de clar punctul de vedere: „Judecătorii nu au voie să controleze puterea legitimă a executivului”, a postat el pe X. Sfidarea executivului în fața intervențiilor ramurii judiciare ridică întrebarea ce se poate face pentru a-l determina pe liderul american să respecte legea, dacă acesta alege să nu o facă. Instanțele folosesc de obicei instrumente precum amenzi, arestări sau înghețarea activelor pentru a contracara nerespectarea deciziilor legale. Când vine vorba de guvern – și de Trump – problema este mai delicată.

Recomandări Cuvintele rostite de Sorina Pintea la ultimul termen al procesului. Fosta ministră a fost prinsă cu șpaga în pungă. Avocat: „Scopul mitei nu are nicio urmă de sens”

„Vă puteți imagina că instanțele sunt reticente în a se angaja într-o confruntare directă cu ramura executivă, mergând până la emiterea de ordine de sfidare”, a declarat Douglas Keith, consilier superior în cadrul programului judiciar al Centrului Brennan. Instanțele depind de US Marshals Service, ramura de aplicare a legii a sistemului judiciar federal, pentru a pune în aplicare respectarea hotărârilor lor. Dar serviciul este o unitate a Departamentului de Justiție și răspunde în fața procurorului general al SUA, un rol numit de președinte – și deținut în prezent de Pam Bondi, o loială a lui Trump.

Susținerea funcționarilor guvernamentali pentru sfidare este rară, dar nu fără precedent. În 2019, un judecător federal a condamnat-o pe Betsy DeVos, pe atunci secretar pentru educație, pentru că nu a oprit colectarea împrumuturilor de la studenți. Dar poziția de președinte a lui Trump îl izolează în mare măsură de expunerea juridică – iar Curtea Supremă i-a acordat anul trecut imunitate largă împotriva urmăririi penale pentru acțiunile întreprinse în calitatea sa oficială.

Experții juridici nu și-au putut aminti ca un ordin de sfidare să fi fost emis împotriva unui președinte în exercițiu, deoarece „există o înțelegere de lungă durată potrivit căreia președinții respectă ordinele judecătorești, chiar și deciziile care nu le plac”, a declarat Keith. În cele din urmă, cazurile care l-au inflamat cel mai mult pe Trump ar putea ajunge la Curtea Supremă, care este împărțită 6-3 între membri conservatori și liberali – trei dintre aceștia fiind numiți de el în timpul primului său mandat.

Însă chestiunile legate de respectarea statului de drept nu sunt neapărat legate de liniile politice. Roberts, care a emis declarația marți, este considerat un conservator moderat. Experții juridici avertizează că sfidarea flagrantă de către Trump a hotărârilor judecătorești ar putea distruge sistemul de guvernare al Americii. Atunci când ramura executivă ignoră în mod repetat hotărârile legale, „așteptările publice și chiar judiciare ca oficialii să respecte legea se vor eroda încet”, a declarat Eskridge de la Yale. „La un moment dat, așteptările vor fi atât de scăzute încât un președinte se va simți liber să ignore complet ordinele judiciare”.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Victor Ponta a dezvăluit pe ce va cheltui toți banii în campania electorală pentru alegerile prezidențiale 2025 | EXCLUSIV

Urmărește-ne pe Google News