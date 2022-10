Avansul economic de 4,6% din acest an este mai mare decât scenariul prognozat în vară, când instituția estima un plus de 3,5% în acest an, datorită performanțelor peste așteptări din construcții și servicii, cele două atenuând aportul negativ al industriei – afectată de scumpirile la utilități și al agriculturii – afectată de secetă.

Efectele războiului din Ucraina

Pentru anul viitor se așteaptă o frânare a creșterii economice la 2,8%, cu 0,9 puncte procentuale sub nivelul prognozat în vară, arată Comisia.

Cauza o constituie contextul geopolitic actual, după ce Rusia a invadat Ucraina, iar Occidentul a impus sancțiuni.

Instituția estimează că după o încetinire în primele două trimestre, activitatea economică se va relansa, cu influențe pozitive în construcții (+5,9%) și servicii (+3%), în condițiile exploatării resurselor naționale și a intrării de fonduri europene, mai arată documentul.

Activitatea industrială va continua să fie influențată de prețurile mari ale energiei și de slăbirea industriei din Germania, principalul partener al României, arată prognoza de toamnă.

Puterea de cumpărare, afectată

De asemenea, consumul va avea o creștere moderată, de 2,7%, cu 0,9 puncte procentuale sub estimarea din vară, din cauză că puterea de cumpărare a populației este afectată de inflație.

Pentru anul 2024, prognoza de toamnă estimează o creștere economică de 4,8%, în vreme ce în 2025 aceasta ar urma să ajungă la 5%.

