În 23 de ani, 65 de persoane condamnate la închisoare pe viață au fost liberate condiționat și doar 5 au fost din nou arestate. Ce este Probațiunea și cine ajunge acolo?

Radu Fonea,56 de ani, cu cei mai multi petrecuti dupa gratii, raspunde intrebarilor adresate de jurnalistul agentiei Mediafax, marti 4 Aprilie 2017, intr-o rezerva securizata a Penitenciarului-Spital Bucuresti-Jilava. Infiintat in anul 1973, prin desfiintarea Spitalului Vacaresti,spitalul trateaza abual peste 5.000 de oameni lipsiti de libertate. Incadrat in categoria a III-a de competenta, unitatea medicala trateaza si boli interne, boli cardiace sau de piele, afectiuni psihiatrice si asigura terapie intensiva. De asemenea, are in dotare un laborator clinic, o unitate de radiologie si o farmacie, capacitatea totala a unitatii fiind de 391 de paturi. MARIAN ILIE/MEDIAFAX FOTO