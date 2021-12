Ştiri Ce este seria de șasiu a mașinii și ce reprezintă fiecare cifră și literă De Mihai Morcovescu,

Fiecare mașină are propriul „CNP”, și anume seria de șasiu. Aceasta este un cod unic de identificare pe care automobilele îl primesc atunci când părăsesc linia de producție. Seria de șasiu, cunoscută și sub denumirea de serie caroserie sau serie VIN (n.n. - Vehicle Identification Number) este un număr de identificare extrem de important pentru fiecare mașină fără de care nu are voie din punct de vedere legal să circule pe drumurile publice.