O cupolă integrală de apărare antiaeriană și antirachetă cu inteligență artificială

Combinând expertiza grupului francez în domeniul securității cibernetice și inteligența artificială avansată prin cortAIx, acceleratorul AI al Thales, SkyDefender permite superioritate operațională și apărare proactivă împotriva atacurilor cibernetice și a amenințărilor în continuă evoluție.

„SkyDefender este un sistem integrat de apărare aeriană și antirachetă multistrat, multidomeniu, care oferă protecție completă împotriva tuturor tipurilor de amenințări aeriene, pe uscat, pe mare și în spațiu. SkyDefender integrează o rețea de senzori și efectori avansați cu un sistem versatil de comandă și control (C2). Cu arhitectura sa deschisă și modulară, este pe deplin compatibil cu sistemele de apărare aeriană existente”, se arată într-un comunicat emis de Thales.

Protecție completă de la câțiva kilometri la câteva mii de kilometri

Capabil să detecteze rachete balistice la 5.000 km și oferind un sistem de alertă timpurie, SkyDefender combină radare terestre, senzori infraroșii pe sateliți în orbită geostaționară și mijloace de neutralizare a amenințărilor.

Protecția „pe distanță scurtă” împotriva dronelor se bazează pe rachetele LMM, deja utilizate în Ucraina, și pe tunurile de apărare antiaeriană.

Protecția pe distanță medie este asigurată de sistemul terestru antirachetă SAMP-T NG, achiziționat recent de Danemarca și capabil să detecteze ținte până la 150 km, și de radarul Ground Fire cu o rază de acțiune de 350 km și acoperire de 360°/90° pe teatrul de operațiuni.

Pentru apărarea pe distanță lungă, un satelit geostaționar detectează, cu ajutorul senzorilor infraroșii, lansarea unei rachete balistice sau a unui avion de luptă la o distanță de până la 5.000 de kilometri. Acesta trimite informațiile către radarele terestre de ultraînaltă frecvență UHF și Smart-L MM.

Sistemul răspunde „în câteva secunde”

SkyDefender este orchestrat de un sistem de comandă și control pe care Thales îl propune „în mod agnostic”, adică compatibil cu sistemele de apărare antiaeriană existente, a explicat Hervé Dammann, director general adjunct responsabil cu sistemele terestre și aeriene ale Thales, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit publicației franceze BFM.

„Cu SkyDefender, Thales oferă un sistem testat în luptă, ușor de integrat și disponibil astăzi, confirmând poziția noastră de partener de încredere pe termen lung pentru forțele armate”, a subliniat Hervé Dammann în comunicat.

„În câteva secunde”, centrul de control și comandă va determina „cea mai bună modalitate” de a neutraliza amenințarea, explică directorul Thales. Sistemul nu prevede în prezent drone de interceptare, care ar putea fi integrate ulterior, și „poate fi actualizat pe măsură ce amenințările evoluează”, a adăugat el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE