„Un sistem Patriot alocat pentru a sprijini protecția spațiului nostru aerian este desfășurat la Malatya”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării.

Zona este cunoscută ca fiind locația bazei aeriene Kurecik, care găzduiește un sistem radar de avertizare timpurie al NATO, capabil să detecteze lansările de rachete iraniene.

Luni, o rachetă balistică lansată din Iran a fost interceptată în spațiul aerian turc de sistemele de apărare ale NATO, acesta fiind al doilea incident de acest gen în cinci zile.

„O muniție balistică lansată din Iran și care intra în spațiul aerian turcesc a fost neutralizată de mijloacele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO în estul Mediteranei”, se arată într-un comunicat. Ministerul a adăugat că unele fragmente din armament au căzut în teren deschis în zona sudică a Gaziantepului, fără a provoca răniți.

O rachetă balistică lansată din Iran și care se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei a fost interceptată și distrusă de sistemele NATO de apărare aeriană în estul Mării Mediterane, a anunțat, miercuri, 4 martie 2026, Ministerul turc al Apărării.







