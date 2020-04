De Ana Hațeg,

Regina Elisabeta a II-a, 93 de ani, a părăsit Palatul Buckingham luna trecută și s-a retras, pe perioada carantinei, la Castelul Windsor, cu soțul ei, prințul consort Philip.

La Windsor, ziua reginei începe devreme, la 7.30, și o bună parte din ea e dedicată muncii de birou – mai ales acum, când întâlnirile oficiale au fost anulate, din cauza pandemiei de COVID-19.

Iată cum arată prima parte a zilei sale:

Conform surselor consultate de Mikhaila, Daily Mail, Crown Chronicles, Cheat Sheet, monarhul de 93 de ani are niște… hachițe care fac ca această rutină, banală la prima vedere, să nu fie tocmai plăcută și relaxantă.

Tabieturile reginei:

De-a doua zi, nu am mai respectat regula cu 18 cm și am umplut cada cu apă. Iar la muzica de cimpoi am renunțat după trei zile, că-mi crăpa capul. Simțeam nevoia să iau micul dejun în liniște.

Reporterul Mikhaila Friel: