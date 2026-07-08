Cod galben de vijelii și ploi torențiale în cea mai mare parte a țării, miercuri, 8 iulie 2026

Prima atenționare meteorologică este valabilă în intervalul 8 iulie, ora 10.00 – 8 iulie, ora 23.00 și vizează cea mai mare parte a țării, conform textului și hărții publicate de ANM.

Ploi torențiale, grindină și vijelii în 37 de județe și București până la noapte. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM cod galben
Harta zonelor afectate de codul galben de ploi și vijelii, miercuri, 8 iulie 2026. Sursa foto: ANM

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de miercuri sunt așteptate intensificări ale vântului, vijelii și fenomene de instabilitate atmosferică.

„Pe parcursul zilei de miercuri (8 iulie) în cea mai mare parte a țării vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h. Vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm) pe arii extinse în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea și local în Oltenia și Muntenia. În intervale scurte de timp (1-3 ore) vor fi cantități de apă de 15-30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp”, transmite Administrația Națională de Meteorologie.

Un nou cod galben intră în vigoare joi

Cea de-a doua avertizare meteo cod galben este valabilă în intervalul 9 iulie, ora 12.00 – 10 iulie, ora 2.00 și vizează Muntenia, Dobrogea și vestul și sudul Moldovei, unde sunt prognozate noi episoade de instabilitate atmosferică.

Ploi torențiale, grindină și vijelii în 37 de județe și București până la noapte. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM cod galben
Harta județelor lovite de furtuni pe 9 și 10 iulie 2026. Sursa foto: ANM

„Joi (9 iulie), în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp și izolat de peste 30-40 l/mp”, potrivit meteorologilor ANM.

ANM precizează că manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi izolat și în restul teritoriului.

Prognoză specială pentru București. Miercuri: vreme călduroasă, urmată de vijelii

Pentru municipiul București, ANM a emis o prognoză specială valabilă în intervalul 8 iulie, ora 10.00 – 10 iulie, ora 2.00. În intervalul 8 iulie, ora 10.00 – 8 iulie, ora 23.00, vremea va fi călduroasă, însă instabilitatea atmosferică se va accentua în a doua parte a zilei.

„Vremea va fi călduroasă, dar va deveni instabilă începând cu orele după-amiezii, când vor fi perioade cu intensificări ale vântului (viteze în general de 50-70 km/h), vijelii, averse (5-15 l/mp) și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 30… 32 de grade Celsius”, transmite ANM.

În acest interval, Capitala se află sub cod galben pentru intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Joi: răcire și noi episoade de instabilitate atmosferică în Capitală

Pentru intervalul 9 iulie, ora 9.00 – 10 iulie, ora 2.00, meteorologii anunță o răcire a vremii.

„Valorile termice, în scădere față de ziua anterioară, se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei, mai accentuate după-amiaza și seara, când vor fi averse (10-20 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil vijelii (viteze în general de 50-60 km/h). Temperatura maximă va fi de 26… 28 de grade Celsius”, potrivit prognozei speciale.

Totodată, în intervalul 9 iulie, ora 12.00 – 10 iulie, ora 2.00, municipiul București va fi din nou sub cod galben, de această dată pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Vezi și prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, până pe 2 august 2026

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