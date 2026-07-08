Un moment surprins la Summitul NATO de la Ankara a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele de socializare. În timpul salutului oficial dintre președintele Franței, Emmanuel Macron, și cuplul prezidențial al Turciei, un gest al primei-doamne Emine Erdoğan a fost interpretat în mai multe moduri. În același timp, apariția lui Macron cu ochelari de soare purtați în interior a atras din nou atenția și a readus în prim-plan explicația oferită anterior de Palatul Élysée.

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Gestul dintre Emmanuel Macron și Emine Erdoğan a devenit viral

La recepția organizată în cadrul Summitului NATO, Emmanuel Macron i-a salutat pe președintele turc Recep Tayyip Erdoğan și pe soția acestuia, Emine Erdoğan.

Imaginile distribuite în mediul online îl surprind pe liderul francez apropiindu-se de mâna primei-doamne a Turciei, în timp ce aceasta își retrage mâna. Momentul a fost interpretat diferit pe rețelele de socializare.

Unii utilizatori au susținut că Emine Erdoğan nu i-ar fi permis președintelui francez să îi sărute mâna. Pe de altă parte, nu este clar din imagini dacă Emmanuel Macron intenționa să atingă efectiv mâna cu buzele sau dacă era vorba despre un gest simbolic de salut, practicat în anumite contexte diplomatice.

Un episod asemănător a fost remarcat și în timpul vizitei cuplului Erdoğan la Palatul Élysée, în 2018.

Ce spune eticheta și tradiția islamică

Potrivit regulilor tradiționale islamice, un bărbat nu ar trebui să atingă sau să sărute mâna unei femei care nu îi este rudă apropiată, precum mama, sora sau soția.

Din acest motiv, astfel de gesturi sunt întâlnite mai ales între persoane de același sex sau în cadrul familiei. În ultimii ani, protocolul aplicat în cazul întâlnirilor oficiale ale cuplului prezidențial turc a evitat gesturi precum sărutul pe obraz, fiind preferate formule de salut mai rezervate.

Cine este Emine Erdoğan

Emine Erdoğan s-a născut în 1955, în districtul Fatih din Istanbul, fiind al cincilea copil al lui Cemal Gülbaran și al soției sale, Hayriye Gülbaran.

L-a cunoscut pe Recep Tayyip Erdoğan în cadrul unei conferințe, iar cei doi s-au căsătorit în 1978. După venirea lui Recep Tayyip Erdoğan la conducerea Guvernului Turciei, în 2002, aparițiile sale purtând hijab au generat dezbateri în contextul regulilor de secularism aplicate la acea vreme în instituțiile statului.

De-a lungul anilor, aceste restricții au fost relaxate, iar Emine Erdoğan a participat oficial la mai multe ceremonii de stat purtând vălul islamic. Cuplul Erdoğan are patru copii: Ahmet Burak, Necmeddin Bilal, Esra și Sümeyye.

De ce poartă Emmanuel Macron ochelari de soare în interior

La Summitul NATO, Emmanuel Macron a fost văzut din nou purtând ochelari de soare de tip aviator inclusiv în spațiile interioare, un detaliu care a atras atenția încă din luna ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Palatul Élysée a explicat atunci că președintele Franței a început să poarte ochelari cu lentile închise la culoare după ce a suferit o hemoragie subconjunctivală, provocată de spargerea unui vas de sânge aflat sub membrana care acoperă partea albă a ochiului.

Afecțiunea poate provoca înroșirea ochiului și sensibilitate temporară la lumină, însă, potrivit medicilor, este în general benignă, nu afectează vederea și se vindecă de la sine în una sau două săptămâni.

Conform explicațiilor oferite anterior de Palatul Élysée, ochii lui Emmanuel Macron au devenit iritați și sensibili la lumină, motiv pentru care acesta a ales să poarte ochelari de soare pentru a reduce disconfortul în timpul aparițiilor publice. Instituția a precizat că nu este vorba despre o boală contagioasă și nici despre o afecțiune care necesită un tratament special.

Chiar dacă problema a fost descrisă inițial drept temporară, liderul francez a continuat să poarte ochelarii de soare la mai multe evenimente oficiale din ultimele luni, inclusiv la Summitul NATO de la Ankara.