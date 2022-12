Ucraineanul Mihajo Poliakov, voluntar la o organizație de caritate, a decis să încerce pachetul MRE rusesc. „Chiar înainte de a deschide pachetele individuale, simțeam un miros distinct”, a povestit ucraineanul, pe pagina sa de Twitter.

Mai întâi a încercat carnea de vită cu fasole și cu legume. Nu doar că termenul minim de valabilitate al alimentelor expirase în urmă cu câteva luni, după deschiderea ambalajului „mirosul care vine din interior este insuportabil. E ca și cum ceva dinăuntrul conservei a murit de o sută de ori”.

A trecut la „al doilea fel”, carne de vită cu orez: „Are gust de morman de murdărie . Cred că în interior sunt niște șobolani pe care i-au găsit în fabrică”.

Ultima mâncare pe care a gustat-o ​​au fost chiftele: „De ce miros și au gust de pește?”.

Nope, I was wrong. Where are the meatballs, exactly? And why does it smell and tastes like fish? I guess they messed up the production lines or something pic.twitter.com/YY2vZP4C1G — Mykhailo (@mxpoliakov) December 7, 2022

Pachetele MRE conțin și pateuri, mici gustări, deserturi și concentrare de băuturi.

„Pateul are un gust puțin ciudat, dar, cu siguranță, este mult mai bun decât celelalte chestii din meniu. Brânza procesată arată ca plasticul și este complet lipsită de gust”, a mai spus Mihailo.

El a mai adăugat că prăjiturile ambalate erau mucegăite. „Sosul de mere avea cel mai bine gust”, a fost ironic voluntarul.

Now there is some bacon. That must be good, right? No, that is just some 99% processed fat. Disgusting 🤢 pic.twitter.com/gJ9RGHHmBO — Mykhailo (@mxpoliakov) December 7, 2022

La începutul invaziei Ucrainei, canalul belarus Nexta a prezentat rații alimentare ale unor soldați ruși cu data de expirare depășită de acum șapte ani.

The #Ukrainian military showed what the #Russian ration consists of



Its expiration date was seven years ago pic.twitter.com/3xhQlCY0Cf — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

