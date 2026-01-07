Fenomenul devine mai intens în timpul fazei de Lună Plină, când satelitul intră în coada magnetică a Pământului.

Liniile câmpului magnetic funcționează ca „autostrăzi invizibile”, transportând particulele atmosferice către suprafața lunară, explică experții

Transferul atmosferic a început acum 3,7 miliarde de ani, păstrând în solul lunar urme prețioase ale atmosferei timpurii a Pământului.

Cercetătorii au descoperit că Luna „se hrănește” cu atmosfera Pământului, un fenomen numit de experți „canibalism cosmic”.

Potrivit unui studiu publicat de Live Science, micile fragmente atmosferice sunt transferate pe Lună datorită influenței vântului solar și câmpului magnetic al Pământului.

Din anii 1970, în timpul misiunilor Apollo, cercetătorii au identificat urme de apă, dioxid de carbon, heliu și azot în solul lunar. Studiile recente indică faptul că o parte dintre aceste particule provin din atmosfera superioară a Pământului, fiind transportate de liniile câmpului magnetic.

Modelele computerizate recente contrazic teoria dominantă din 2005, care sugera că aceste transferuri au avut loc înaintea formării magnetosferei Pământului. În realitate, câmpul magnetic acționează ca un „traseu” pentru particulele încărcate.

Fenomenul este cel mai intens atunci când Luna traversează „coada magnetică” a Pământului, un eveniment lunar ce are loc în timpul fazei de Lună Plină.

Liniile câmpului magnetic din această coadă nu acționează ca o barieră, ci mai degrabă ca niște autostrăzi invizibile ce direcționează particulele spre Lună.

Acest transfer, care a început acum 3,7 miliarde de ani, permite ca Luna să păstreze în solul său urme ale atmosferei primitive a Pământului.

„Combinând datele despre particulele conservate în solul lunar cu modelarea computerizată, putem urmări istoria atmosferei și a câmpului magnetic al Pământului”, afirmă Eric Blackman, astrofizician la Universitatea din Rochester.

Misiuni viitoare, precum programul Artemis al NASA, vor colecta noi mostre de sol lunar pentru a completa cunoștințele despre evoluția geologică a planetei noastre. ### Implicații pentru alte planete

„Studiul nostru ar putea avea implicații importante și pentru înțelegerea pierderii atmosferei pe planete precum Marte, care, deși nu mai are un câmp magnetic global, a avut unul în trecut, similar cu cel al Pământului”, a declarat Shubhonkar Paramanik, autorul principal al cercetării.

