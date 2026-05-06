Semnul a stârnit curiozitatea călătorilor, care abia acum află scopul său real. Plăcile, care afișează combinații de litere, cifre și un cursor colorat, sunt omniprezente în gări, dar puțini știu că ele joacă un rol crucial în siguranța rețelei feroviare.

Un utilizator Reddit a publicat o fotografie a unei astfel de plăci, întrebând: „La ce folosește asta?”. Comunitatea online a venit rapid cu răspunsuri, explicând că este vorba despre o „placă de date” (datum plate), utilizată pentru măsurarea înălțimii și alinierii șinelor în timpul lucrărilor de întreținere.

„Este o placă de dată. Cred că sunt folosite pentru verificarea alinierii și siguranței șinelor în timpul inspecțiilor tehnice”, a explicat un utilizator.

Un alt răspuns a detaliat: „Plăcile de date sunt similare cu cele de pe rețeaua feroviară națională. Ele ajută la menținerea nivelului corect al șinelor față de platformă”.

Altcineva a adăugat: „Dacă șina este greșit aliniată, există riscul ca trenul să lovească platforma. Tatăl meu instala astfel de plăci în trecut, îmi amintesc că le avea în bucătărie”.

Pe YouTube, pasionatul de căi ferate Railway Mayhem a explicat că aceste plăci sunt esențiale pentru funcționarea rețelei.

„Blocul colorat este cheia, un bloc roșu indică poziția inițială a șinei, iar unul verde arată poziția ideală conform standardelor moderne”. a spus acesta.

Site-ul Railway Shop, care vinde astfel de plăci scoase din uz, precizează că ele sunt fixate pe structuri precum poduri, platforme și stâlpi de linie aeriană: „Detaliile de pe placă specifică poziția relativă a șinei față de structură, putând fi monitorizate pentru mișcări”.