La nivelul Uniunii Europene și al SUA, notează raportul, 300 de milioane de locuri de muncă ar putea fi pierdute din cauza automatizării. Iar acest lucru ar putea fi cumplit, spune Martin Ford, autorul cărții „Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything”.

„Nu este vorba doar de faptul că acest lucru s-ar întâmpla doar cu indivizii, ci ar putea fi destul de sistemic”, afirmă el. „S-ar putea întâmpla la o mulțime de oameni, destul de brusc, poate chiar tuturor în același timp. Iar acest lucru are implicații nu doar pentru acele persoane, ci pentru întreaga economie”, notează autorul.

Locurile de muncă aflate la adăpost de amenințarea IA

Din fericire, experții consideră că încă mai există lucruri de care IA nu este capabilă – sarcini care implică calități în mod evident umane, cum ar fi inteligența emoțională și creativitatea.

„Cred că există, în general, trei categorii care vor fi relativ izolate în viitorul apropiat”, spune Ford. „Prima ar fi locurile de muncă care sunt cu adevărat creative: cele în care nu faci o muncă bazată pe formule sau doar rearanjezi lucruri, ci în care vii cu adevărat cu idei noi și construiești ceva nou”, mai afirmă acesta.

Asta nu înseamnă neapărat că toate locurile de muncă considerate creative sunt sigure. De fapt, joburi precum designul grafic și cele care au legătură cu artele vizuale ar putea fi printre primele care vor dispărea.

Dar există o oarecare siguranță în alte tipuri de creativitate, spune Ford: „în știință și în medicină și în drept oameni a căror sarcină este să vină cu o nouă strategie juridică sau de afaceri. Cred că acolo va continua să existe un loc pentru ființele umane”.

A doua categorie aflată la adăpost de amenințarea IA, continuă el, este reprezentată de locurile de muncă care necesită relații interpersonale sofisticate.

El menționează aici asistentele medicale, consultanții în afaceri și jurnaliștii de investigație. Acestea sunt locuri de muncă, spune el, „în care ai nevoie de o înțelegere foarte profundă a oamenilor. Cred că va trece mult timp până când inteligența artificială va avea capacitatea de a interacționa în moduri care să construiască cu adevărat relații”.

Cea de-a treia zonă sigură, conform lui Ford, „sunt locurile de muncă care necesită într-adevăr multă mobilitate, dexteritate și capacitatea de a rezolva probleme în medii imprevizibile”. Multe locuri de muncă în domeniul comerțului – precum electricienii, instalatorii, sudorii – intră sub această umbrelă.

„Acestea sunt genul de locuri de muncă în care te confrunți tot timpul cu o situație nouă”, adaugă el. „Sunt probabil cele mai greu de automatizat. Pentru a automatiza astfel de locuri de muncă, ar fi nevoie de un robot SF. Ai avea nevoie de C-3PO din Războiul Stelelor”, mai afirmă autorul.

Nici medicii nu vor putea fi înlocuiți

În timp ce oamenii vor rămâne probabil în locurile de muncă care se încadrează în aceste categorii, asta nu înseamnă că acele profesii sunt total izolate de ascensiunea IA. De fapt, spune Joanne Song McLaughlin, profesor asociat de economie a muncii la Universitatea din Buffalo, SUA, majoritatea locurilor de muncă, indiferent de industrie, au aspecte care vor fi probabil automatizate de tehnologie.

„În multe cazuri, nu există o amenințare imediată la adresa locurilor de muncă”, spune ea, „dar sarcinile se vor schimba”. Locurile de muncă ale oamenilor vor deveni mai mult axate pe abilitățile interpersonale, continuă Song McLaughlin.

„Este ușor de imaginat că, de exemplu, IA va detecta cancerele mult mai bine decât ar putea-o face oamenii. În viitor, presupun că medicii vor folosi această nouă tehnologie. Dar nu cred că întregul rol al medicului va fi înlocuit”, a adăugat profesoara.

