Cea mai veche competiție 4×4 de acest tip din Europa a ajuns la ediția 26

„Cel mai 4×4 din România” este cea mai veche competiție de acest tip din Europa și a ajuns în 2026 la ediția cu numărul 26. Evenimentul s-a desfășurat în weekendul 13-14 iunie, în zona Câmpulung Muscel – Rucăr, cu 12 modele intrate în finală.

Competiția a acoperit aproape tot spectrul mașinilor cu veleități off-road: SUV-uri 4×2, SUV-uri 4×4, modele plug-in hybrid, hibride, electrice, pick-up-uri și vehicule off-road dedicate. Cu alte cuvinte, nu a fost doar un test de „cine urcă cel mai bine pe un drum greu”, ci o evaluare mai largă: cum se comportă mașinile pe asfalt, în afara drumului, cât de confortabile sunt, cât de bine sunt echipate și cât de mult sens au în categoria lor.

Traseul de asfalt a fost pe zona de VTM dintre Lerești și barajul Râușor, o secțiune virajată, foarte bună pentru a înțelege direcția, frânele, suspensia și comportamentul mașinilor la ritm mai alert. Testele off-road au avut loc în masivul Căpitanu, pe un traseu variat, configurat special pentru a scoate în evidență capabilitățile reale ale fiecărui model în afara drumurilor amenajate.

Libertatea a fost reprezentată în juriu, iar eu (Edward Sevrani) am fost unul dintre cei 9 membri care au testat mașinile. Juriul a fost format din Gigi Gavrilă, președintele juriului și expert off-road, Toader Ilie, Nono Semen, George Grigorescu, Robert Adam, Mihai Morcovescu, Darius Pană și Filip Sîrbu.

Defender Trophy a câștigat titlul „Cel mai 4×4 Off-Road”

Cel mai important premiu pentru zona off-road a mers către Defender Trophy, ediția specială a unuia dintre cele mai capabile modele 4×4 moderne. Mașina a fost apreciată pentru felul în care a trecut prin zona dificilă de off-road, dar și pentru tehnologia de la bord, care a susținut constant parcursul.

Aici Defender are un avantaj clar. Nu este doar un SUV mare cu imagine de aventură, ci o mașină construită încă din start pentru teren dificil. În off-road, contează mult mai mult decât puterea: contează articulația suspensiei, modurile de rulare, controlul tracțiunii, garda la sol, unghiurile și felul în care electronica te ajută fără să pară că lucrează împotriva ta.

„Suntem încântați că Defender Trophy a fost desemnat «Cel mai 4×4 Off-Road» în cadrul competiției «Cel mai 4×4». Acest premiu reflectă esența modelului Defender și capacitatea sa de a face față celor mai exigente provocări, indiferent de teren sau condiții”, a declarat Mihai Ivănescu, Director General Premium Auto, importator oficial Defender în România.

Acesta a mai spus că Defender Trophy reprezintă „combinația dintre performanța off-road autentică, tehnologia avansată și durabilitatea care definesc marca”.

Chery TIGGO 9 PHEV a fost desemnat „Cel mai 4×4 SUV”

La categoria „Cel mai 4×4 SUV”, câștigătorul a fost Chery TIGGO 9 PHEV. Este un rezultat important, mai ales pentru că vorbim despre un brand chinezesc aflat în plină ofensivă pe piața europeană și românească.

TIGGO 9 PHEV a impresionat prin raportul dintre preț și ce oferă: spațiu foarte mare, interior bine finisat, nivel ridicat de confort, tehnologie și un sistem plug-in hybrid care trimite puterea către toate cele patru roți.

„TIGGO 9 a fost dezvoltat pentru a oferi un nivel ridicat de confort, tehnologie și performanță într-un segment extrem de competitiv, iar acest premiu confirmă valoarea produsului nostru”, a declarat Cristian Prichea, CEO Auto Italia Group.

El a adăugat că premiul este „un semnal că tot mai mulți clienți descoperă standardele înalte de calitate și inovație” aduse de Chery pe piața locală.

KGM Musso Grand a câștigat la categoria Pick-Up

Categoria „Cel mai 4×4 Pick-Up” a fost câștigată de KGM Musso Grand, generația lansată în 2026. Modelul a convins juriul printr-un pachet echilibrat: confort pe asfalt, comportament bun în off-road, motorizare rafinată și eficientă, design nou și un interior care se apropie mai mult de zona SUV-urilor moderne decât de utilitarele clasice.

Pick-up-urile au o provocare specială într-un astfel de test. Trebuie să fie capabile în teren greu, dar și suficient de confortabile pentru drumuri normale. Musso Grand a reușit să arate că nu mai este doar o unealtă de lucru, ci o mașină care poate fi folosită și pentru familie, drumuri lungi sau aventură.

„Suntem mândri și onorați în același timp că Noul KGM Musso Grand a câștigat «Cel Mai 4×4 Pick-Up» ediția 2026”, a declarat Alexandru Budeanu, Country Manager KGM România.

Acesta a spus că modelul reconfirmă angajamentul KGM de a oferi vehicule „robuste, fiabile, capabile să răspundă atât provocărilor profesionale, cât și unui stil de viață aventuros”. KGM estimează că până la sfârșitul anului vor fi înmatriculate aproximativ 350 de unități Musso Grand în România.

Mitsubishi Outlander PHEV și MGS9 PHEV au câștigat premiile Green

Categoria „Cel mai 4×4 SUV Green” a fost câștigată de Mitsubishi Outlander PHEV, un model important pentru zona SUV-urilor plug-in hybrid. Outlander PHEV are deja o istorie solidă în acest segment, iar în competiția din România a fost apreciat pentru eficiența sistemului de propulsie, confortul la rulare și capabilitățile 4×4.

„Recunoașterea primită din partea juriului ne onorează și reconfirmă statutul de pionier deținut de Outlander PHEV în universul SUV-urilor 4×4 electrificate”, a declarat Andrei Nicolae, Director Executiv Asian Vehicles Trading, distribuitor general Mitsubishi Motors pentru România.

Acesta a subliniat că premiul reflectă „dezvoltarea unei mobilități durabile fără a compromite performanța legendară a tracțiunii integrale S-AWC”.

La categoria „Cel mai 4×2 SUV Green”, premiul a mers către MGS9 PHEV. Modelul de clasă mare a fost apreciat pentru spațiul generos, cele 7 locuri, modularitatea interiorului, dotările de confort și poziționarea de preț.

„Suntem onorați de această recunoaștere, care confirmă poziționarea MG S9 ca unul dintre cele mai complete SUV-uri din segmentul său”, a declarat Dan Chitaru, Președinte și CEO Quantum Auto Max.

El a menționat dotări precum scaunele cu funcție de masaj, plafonul panoramic, tehnologiile de asistență și noua motorizare plug-in hybrid.

Cele 12 modele care au intrat în finala din 2026

În finala ediției 2026 au fost înscrise 12 modele:

BYD ATTO 2 DM-i, BYD SEAL U DM-i, Chery TIGGO 9 PHEV, Dacia Duster hybrid-G 150 4×4, Defender Trophy, ISUZU D-MAX, JAECOO 7, KGM Musso Grand, Kia EV5, MGS9 PHEV, Mitsubishi Outlander PHEV și Renault Symbioz.

Lista arată foarte clar cum s-a schimbat piața. O competiție 4×4 nu mai înseamnă doar diesel, cutie de transfer și șasiu solid. În 2026, în aceeași finală intră plug-in hybriduri, hibride, SUV-uri 4×2, modele cu GPL, electrice și off-roadere clasice. Pentru cumpărători, asta poate fi confuz. Pentru un test comparativ, însă, este exact ce trebuie: mașini foarte diferite, puse în contexte unde promisiunile de pe hârtie se văd imediat.

Concluzia: 4×4 nu mai înseamnă un singur tip de mașină

Ediția 2026 a competiției „Cel mai 4×4 din România” a arătat că piața s-a schimbat masiv. Defender Trophy a câștigat acolo unde era de așteptat să fie foarte puternic: off-road autentic. Chery TIGGO 9 PHEV a arătat că SUV-urile chinezești mari pot concura serios la confort, tehnologie și raport calitate-preț. KGM Musso Grand a confirmat că pick-up-urile devin tot mai rafinate, iar Mitsubishi Outlander PHEV și MGS9 PHEV au arătat că electrificarea a ajuns și în zona mașinilor de familie cu veleități de aventură.

Pentru mine, ca membru al juriului, valoarea testului a fost tocmai diversitatea. Am avut asfalt virajat, drumuri de munte, off-road și mașini cu filosofii complet diferite. Nu toate trebuie judecate după aceeași rețetă. Un Defender nu trebuie să fie cel mai eficient SUV de familie, iar un MGS9 PHEV nu trebuie să urce pe același teren ca un off-roader dedicat.

Important este că fiecare categorie a avut un câștigător care și-a justificat locul. Iar asta face competiția relevantă: nu caută doar „cea mai bună mașină” în general, ci mașina care se potrivește cel mai bine rolului ei.

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