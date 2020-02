De Simona David,

Spălarea riguroasă a mâinilor şi a feţei cu apă şi săpun, acoperirea gurii şi a nasului în caz de tuse şi strănut, dezinfectarea obiectelor şi suprafeţelor frecvent utilizate sunt doar câteva dintre măsurile ce trebuie luate, se arată într-un comunicat de presă al Patriarhiei Române.



Din punct de vedere liturgic şi duhovnicesc, Patriarhia recomandă ca persoanele care manifestă simptomele de gripă de orice fel şi simptomele de coronavirus, descrise de autorităţile medicale, să evite în acele zile locurile aglomerate, inclusiv spaţiul bisericii, pentru a nu-i expune şi pe alţii la o posibilă îmbolnăvire. În acest timp, persoanele respective pot asculta Sfânta Liturghie difuzată de Radio Trinitas şi Trinitas TV.

„Persoanele care au teama de îmbolnăvire prin împărtăşirea din Sfântul Potir cu linguriţa comună pot cere preotului, în mod excepţional, împărtăşirea, în orice moment al zilei, din Sfânta Euharistie pentru bolnavi, care le poate fi oferită într-o linguriţă adusă de acasă şi folosită exclusiv în acest scop, de o singură persoană (o firimitură din Sfânta Euharistie este pusă într-o linguriţă cu vin). Menţionăm că în Biserică Sfânta Împărtăşanie se pregăteşte şi se administrează totdeauna în condiţii de igienă totală, iar icoanele sunt frecvent igienizate. Cei care se tem în această perioadă de îmbolnăvire pot evita temporar sărutarea icoanelor din biserică, însă pot săruta icoanele din propria casă”, precizează Patriarhia.



Totodată, persoanelor care nu se pot împărtăşi pentru că sunt deja bolnave li se recomandă să guste acasă din Agheasma Mare, primită de la biserică în ziua de Bobotează.



Potrivit sursei citate, „toate cele precizate mai sus constituie măsuri excepţionale temporare, fiind îngăduite de Biserica Ortodoxă Română, ca adaptare în situaţia de epidemie”.



„Biserica Ortodoxă Română îi îndeamnă pe toţi credincioşii săi la rugăciune, calm şi speranţă, solidaritate şi responsabilitate, cerându-I Milostivului Dumnezeu ocrotirea şi binecuvântarea Sa, deoarece, în primă şi ultimă instanţă, El este Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, iar sănătatea, viaţa şi mântuirea sunt darurile Sale, pe care noi însă trebuie să le cultivăm cu credinţă, speranţă şi iubire”, se mai arată în comunicatul Patriarhiei Române.

Și Arhiepiscopia Romano-Catolică de București adoptă măsuri de prevenție sanitară împotriva noului Coronavirus (Covid-19), potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a purtătorului de cuvânt al Arhidiecezei Romano-Catolice București, Francisc Doboș.

ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, a trimis o scrisoare cu măsuri de prevenție, după consultarea cu specialişti în domeniul medical, în urma confirmării în țara noastră, în particular pe teritoriul Arhidiecezei Romano-Catolice de București, a unei persoane infectate cu noul coronavirus (Covid-19) și a existenței altor persoane considerate suspecte medical ori izolate la domiciliu.

Astfel, în perioada următoare, credincioșilor li se recomandă să renunţe la gestul însemnării cu apă binecuvântată, pentru a evita atingerea aghiazmatarelor, şi să nu mai dea mâna cu ceilalţi participanţi la Sf. Liturghie, în momentul dăruirii semnului păcii.

De asemenea, se va evita contactul direct al credincioșilor cu relicvarele, iar ministranții şi sacristanii vor avea și ei obligația de a se spăla pe mâini înaintea fiecărei celebrări liturgice.

Totodată, Arhiepiscopul le recomandă persoanelor cu vârsta peste 70 de ani, celor vulnerabili din punct de vedere medical (cu diabet, boli cardiovasculare, respiratorii, hepatice etc.) şi celor care prezintă simptone de răceală „să evite prezența în biserici și capele la momentele de rugăciune comunitară” și să se unească în rugăciune „prin participarea la devoţiunile (Rozariu, Calea Crucii) şi la Sfintele Liturghii care sunt transmise în direct pe internet din Catedrala Sf. Iosif, pe site-ul www.catedralaonline.ro ”.

„Aceste recomandări comunitar-liturgice – arată ÎPS Aurel Percă – se adaugă măsurilor de prevenție indicate deja de autorități: spălarea des pe mâini, cu săpun, sau folosirea de dezinfectat; evitarea atingerii feței cu mâinile nedezinfectate; autoizolarea și avizarea autorităților sanitare în cazul prezenței simptomelor de răceală sau a intrării în contact cu persoane bolnave. Respectarea recomandărilor autorităților statului privind Covid-19 nu este doar o obligație civilă, dar și una morală și creștinească, dictată de binele comun, grija față de aproapele și prețuirea vieții”.

În încheierea mesajului, Arhiepiscopul Mitropolit de București îndeamnă la rugăciune „pentru toți cei bolnavi și pentru familiile lor, pentru personalul medical implicat, pentru toți cei care oferă asistență și se dedică stopării răspândirii acestui virus” și invocă „asupra tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu”, „încrezător în ocrotirea Sfintei Fecioare Maria, Tămăduitoarea bolnavilor și Maica milostivirii”.

Craiova: 20 de persoane în carantină și 306 izolate la domiciliu

Administrația Porturilor Constanța: celulă de urgență pentru coronavirus

Autoritățile din Teleorman în alertă: Copil de 10 ani, suspect de coronavirus