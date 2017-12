Ce mesaj a transmis fostul principe Nicolae în Ajun de Crăciun

Principele Nicolae de Medforth Mills, nepotul Regelui Mihai I, a postat un mesaj pe Facebook de Crăciun, pentru toţi românii.

Fostul principe și logodnica sa, Alina Binder, au transmis un mesaj prin rețeaua de socializare pentru români. Nicolae face referire și la pierderea recentă suferită de Familia Regală, moartea Majestății Sale, Regele Mihai I.

Iată mesajul integral postat de fostul principe Nicolae:

Crăciunul bate la ușa sufletelor noastre dupa înca un an în care am muncit, am sperat, ne-am întristat, au plecat oameni din viețile noastre în timp ce alții abia au sosit.

Este o perioadă de regăsire cu cei dragi, de reîntoarcere către noi înșine. Este și un prilej ca noi, românii, să încercăm să fim mai buni unii cu ceilalți.

Oriunde vă aflați, eu și Alina vă dorim să aveți Sarbători frumoase și un Crăciun în pace alaturi de toți cei dragi. Să ne bucurăm că-i avem aproape și să îi cinstim cum se cuvine pe cei care au plecat dintre noi, dar ne-au lăsat mai bogați sufletește.