Nu știm numele acelor oameni, dar, fără să ne dăm seama, ziua noastră depinde de ei mai mult decât credem.

Sunt cei care deschid dimineața o cafenea, un atelier, un magazin de cartier sau un mic service. Cei care își încep ziua înaintea noastră și o termină după noi, iar între aceste două momente, fac cumva și țin lucrurile în mișcare.

De multe ori vorbim despre economie în termeni mari și cu cifre seci, dar viața fiecăruia de zi cu zi este construită din lucruri mult mai simple: pâinea coaptă dimineața, coletul livrat la timp, o reparație rapidă a telefonului, adică idei transformate în produse sau servicii care ajunge, în mod firesc, în viața cuiva.

În spatele fiecăruia dintre aceste lucruri există un antreprenor și mica lui echipă – de multe ori chiar o familie care a decis, la un moment dat, să construiască ceva pe cont propriu. Și, de cele mai multe ori, să continue chiar și atunci când nu a fost ușor.

Această realitate a fost punctul de plecare pentru cea mai nouă inițiativă lansată de Banca Transilvania, al cărui îndemn central este: ”Hai să fim alături de cei care țin România în mișcare!”.

Energia despre care nu vorbim destul

”Avem nevoie de energia oamenilor care muncesc. Ea duce România înainte.”

Este felul în care Tiberiu Moisă, Director General Adjunct MidCorporate și IMM al Băncii Transilvania, descrie ceea ce vede zilnic în comunitatea antreprenorială.

La STUP, hubul de antreprenoriat al Băncii Transilvania, această energie se vede cel mai clar.

Acolo se întâlnesc oameni care sunt la început de drum cu oameni care au deja experiență. Se discută idei, se caută soluții, se împărtășesc greșeli și reușite. Totul se petrece nu ca într-un discurs despre business, ci ca într-o conversație reală între oameni care trec prin lucruri similare.

Alegerea care pare mică, dar nu este

Poate că susținerea acestor oameni începe mai simplu decât credem: cu o banală alegere.

Aceea de a intra într-un magazin de cartier în loc să mergi în altă parte, de a alege un produs făcut local, de a recomanda o cafenea mică în care ai fost bine primit sau de a te întoarce la acel service auto unde știi că lucrurile sunt făcute cu grijă și pricepere.

Sunt gesturi mici, aproape invizibile, dar puse cap la cap, ele înseamnă continuitate pentru niște afaceri reale și pentru oamenii din spatele lor.

Banca Transilvania lucrează zilnic cu astfel de antreprenori, prin finanțare, prin soluții pentru IMM-uri și prin inițiative care aduc oamenii din business mai aproape unii de alții.

Iar acea întrebare retorică – ”Ce ne-am face unii fără alții?” – capătă, în acest context, un sens și un răspuns foarte concret: probabil că multe lucruri din viața noastră ar funcționa mai greu.

Și, cu siguranță, ar fi mai puțin umane.

Foto: Banca Transilvania