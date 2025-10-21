  • O bandă de elevi din Irak, Afganistan și România a fost condamnată pentru violarea unei profesoare din Viena. Instanța a pronunțat sentințe cu închisoare pentru 6 dintre cei șapte acuzați.
  • Profesoara a fost terorizată, amenințată, șantajată și violată timp de mai multe luni de către un grup de adolescenți. Abuzurile au luat sfârșit după ce aceștia i-au incendiat apartamentul.
  • Principalul acuzat, în vârstă de 15 ani, a primit 3 ani și jumătate de închisoare. Avocatul victimei a cerut daune de 15.500 de euro pentru incendierea apartamentului și 6.000 de euro pentru abuzurile sexuale.
  • Adolescentul român care a început relația cu profesoara a fost singurul achitat în acest caz care a ținut Austria cu sufletul la gură.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Pedepsele pronunțate de instanță

Instanța a pronunțat sentințe cu închisoare pentru 6 dintre cei 7 acuzați. Tânăra profesoară a fost terorizată, amenințată, șantajată și violată timp de mai multe luni de către un grup de adolescenți cu vârste între 14 și 17 ani. Abuzurile au luat sfârșit abia după ce aceștia i-au incendiat apartamentul.

  • Primul inculpat, în vârstă de doar 15 ani, este condamnat la trei ani și jumătate de închisoare pentru, printre altele, viol, extorcare agravată, abuz sexual asupra persoanelor fără apărare și incendiere.
  • Al doilea inculpat, trei ani de închisoare, găsit vinovat de viol și alte infracțiuni; și acceptă sentința.
  • Al treilea inculpat este condamnat la încă 15 luni de închisoare, dintre care 5 sunt fixe, pentru încălcarea autodeterminării sexuale, printre alte infracțiuni. El a fost eliberat din arest în sala de judecată;
  • Alți trei elevi au primit pedepse cu suspendare parțială sau totală.
  • Tânărul de 16 ani de origine română cu care dascălul a avut o relație consimțită este achitat de acuzația de furt.
Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024
Recomandări
Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024

Părinții victimei: „A fost îngrozitor. Era amenințată și îi era frică”

Părinții victimei au depus mărturie în instanță. „A povestit că este terorizată, șantajată, violată de acești tineri”, a declarat tatăl tinerei.

Asta nu s-a întâmplat o singură dată, ci de mai multe ori. Totul a scăpat de sub control. Cea mai mare teamă a ei era că se va afla.

Mama victimei a adăugat: „A fost îngrozitor. Era amenințată și îi era frică”.

Avocatul victimei a cerut daune de 15.500 de euro pentru incendierea apartamentului și daune morale. De la cei acuzați de abuzuri sexuale s-au cerut încă 6.000 de euro.

Judecătoarea a motivat verdictul afirmând că declarațiile profesoarei au fost credibile și în concordanță cu probele.

În schimb, declarațiile acuzaților condamnați au fost descrise drept „afirmații defensive pline de contradicții”.

Sentințele nu sunt definitive, unii acuzați putând face apel.

Cazul, pe scurt

Cazul a șocat opinia publică din Austria prin brutalitatea sa și vârsta fragedă a agresorilor.

O bandă de tineri din Viena-Liesing ar fi abuzat în mod repetat de o profesoară în vârstă de 29 de ani. Aceștia ar fi intimidat-o cu clipuri video brutale, inclusiv scene de tortură a animalelor și agresiuni.

Totul a început cu o cerere de prietenie aparent inofensivă pe Instagram din partea unuia dintre băieți. Profesoara a acceptat și a început să converseze cu tânărul de 17 ani.

Într-un moment de slăbiciune, ea l-a invitat acasă la ea târziu într-o noapte pe fostul ei elev, o greșeală cu consecințe grave.

„Am regretat foarte mult. Știam că face parte din această bandă și că nu sunt oameni buni”, a declarat profesoara în lacrimi în timpul audierii sale.

După câteva săptămâni, tânărul a apărut la apartamentul ei împreună cu alți adolescenți. De teama că reputația ei va fi distrusă prin fotografii făcute pe ascuns și din cauza amenințărilor, ea i-a lăsat să intre.

„Mi-a fost frică că vor dezvălui totul. Și nu am îndrăznit să spun nu”, a mărturisit victima.

Inițial, locuința a fost folosită pentru depozitarea drogurilor. Procurorii susțin însă că banda a agresat-o sexual pe femeie, atât individual, cât și în grup, a șantajat-o cu înregistrări și a forțat-o să le plătească mâncarea, taxiurile și țigările.

În urma intimidărilor, ar fi avut loc mai multe agresiuni și violuri din partea prietenilor tânărului de 17 ani.

Când era însărcinată, profesoara a pierdut copilul, conform dosarului de anchetă. Adolescenții ar fi făcut presiuni pentru a avorta.

Banda de adolescenți i-a furat profesoarei 800 de euro, iar cu cardul ei de credit s-au făcut diverse comenzi.

Violența a atins apogeul în ianuarie 2025, când profesoara era plecată în străinătate. Trei dintre adolescenți, doi de 15 ani și unul de 14, sunt acuzați că au spart locuința, au furat bijuterii și ceasuri, apoi au incendiat apartamentul pentru a distruge probele. În incendiul major s-au distrus și apartamentele vecinilor.

