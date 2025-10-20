7 adolescenți cu vârste între 14 și 17 ani sunt acuzați că au violat în grup, șantajat și ținut ostatică o profesoară de 29 de ani timp de luni întregi. Abuzurile ar fi început în aprilie 2024, iar în ianuarie 2025, apartamentul victimei a fost incendiat pentru a distruge probele.

Totul a pornit de la o relație legală a profesoarei cu fostul elev român de 17 ani, care s-a lăudat prietenilor. Tinerii au pretins că fac parte dintr-o bandă criminală și au amenințat că vor dezvălui relația dacă nu îi lasă să intre în apartament.

Presa austriacă a identificat doar cetățenia liderului bandei, un irakian de 15 ani, a românului de 17 ani și a unui un irakian, tot de 15 ani. Tinerii acuzați sunt originari din România, Irak și Afganistan.

O bandă de tineri din Viena-Liesing ar fi abuzat în mod repetat de o profesoară în vârstă de 29 de ani. Aceștia ar fi intimidat-o cu clipuri video brutale, inclusiv scene de tortură a animalelor și agresiuni.

Totul a început cu o cerere de prietenie aparent inofensivă pe Instagram din partea unuia dintre băieți. Profesoara a acceptat și a început să converseze cu tânărul de 17 ani.

Într-un moment de slăbiciune, ea l-a invitat acasă la ea târziu într-o noapte pe fostul ei elev, o greșeală cu consecințe grave.

„Am regretat foarte mult. Știam că face parte din această bandă și că nu sunt oameni buni”, a declarat profesoara în lacrimi în timpul audierii sale,.

După câteva săptămâni, tânărul a apărut la apartamentul ei împreună cu alți adolescenți. De teama că reputația ei va fi distrusă prin fotografii făcute pe ascuns și din cauza amenințărilor, ea i-a lăsat să intre.

„Mi-a fost frică că vor dezvălui totul. Și nu am îndrăznit să spun nu”, a mărturisit victima.

Inițial, locuința a fost folosită pentru depozitarea drogurilor. Procurorii susțin însă că banda a agresat-o sexual pe femeie, atât individual, cât și în grup, a șantajat-o cu înregistrări și a forțat-o să le plătească mâncarea, taxiurile și țigările.

În urma intimidărilor, ar fi avut loc mai multe agresiuni și violuri din partea prietenilor tânărului de 17 ani.

Când era însărcinată, profesoara a pierdut copilul, conform dosarului de anchetă. Adolescenții ar fi făcut presiuni pentru a avorta.

Banda de adolescenți i-a furat profesoarei 800 de euro, iar cu cardul ei de credit s-au făcut diverse comenzi.

Violența a atins apogeul în ianuarie 2025, când profesoara era plecată în străinătate. Trei dintre adolescenți, doi de 15 ani și unul de 14, sunt acuzați că au spart locuința, au furat bijuterii și ceasuri, apoi au incendiat apartamentul pentru a distruge probele. În incendiul major s-au distrus și apartamentele vecinilor.

Luni, procesul se va încheia după audierea acuzaților, a victimei și a martorilor. Verdictul de la Tribunalul Regional din Viena este așteptat în cursul după-amiezii. Se aplică prezumția de nevinovăție.

Dacă vor fi găsiți vinovați (violuri multiple, constrângere, jaf, extorcare și incendiere), adolescenții ar putea primi până la 7 ani și jumătate de închisoare.

