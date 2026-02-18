Prefectul Capitalei este Andrei Nistor, propus de USR și numit oficial la începutul lunii octombrie, prin H.G. nr. 814/2025.

Fiul fondatorilor lanțului de farmacii Dona

Fiind o funcție de demnitate publică, funcția de prefect poate fi ocupată, prin lege, doar de absolvenți de studii superioare de lungă durată. Aceștia sunt obligați să urmeze și studii de formare specializată organizate de Institutul Național de Administrație.

Fost consilier local în Popești-Leordeni, Nistor, 38 de ani, este fiul lui Nicușor și al Gabrielei Nistor, fondatori și asociați în lanțul de farmacii Dona (Dona.Logistica SA, fostă SC SIEPCOFAR SA).

CV-ANDREI-NISTORDescarcă

În CV-ul postat pe site-ul Prefecturii, scrie că Nistor a făcut Liceul Internațional de Informatică din București, între 2002-2006, o instituție de învățământ cu taxe de școlarizare de aproximativ 4.200 de euro pe an, în perioada respectivă.

5 la română, 8 la sport, la BAC

Nistor a urmat cursurile la profilul Real, Matematică-Informatică, potrivit unei copii a diplomei sale de bacalaureat, furnizate ziarului în urma unei solicitări scrise.

Diploma BAC Andrei NistorDescarcă

În documentul menționat, se arată că prefectul Bucureștiului a susținut BAC-ul în sesiunea august-septembrie 2006, la disciplinele Limba Română oral (nota 9), Limba Engleză (nota 10), Limba Română scris (nota 5), Matematică (nota 7,30), Informatică (nota 8,80) și Educație Fizică (nota 8). Media generală a fost 8,01.

Și-a scos diploma de licență abia în septembrie 2025

CV-ul de pe pagina Instituției Prefectului menționează că Nistor a început cursurile universitare la trei ani după absolvirea liceului, în 2009, la Facultatea de Științe Economice, Finanțe și Bănci de la Universitatea Ecologică. A terminat facultatea în 2012, iar examenul de licență l-a dat în februarie 2015, conform unei copii electronice a diplomei, trimise de prefect la cererea ziarului.

Diploma licenta Andrei NistorDescarcă

Nistor și-a luat diploma de la Universitatea Ecologică abia pe 25 septembrie 2025, cu câteva zile înainte de a fi instalat oficial în postul de prefect. La examenul scris de cunoștințe generale și de specialitate, a obținut nota 6, iar lucrarea de licență a fost notată cu 7, media fiind de 6,50.

A făcut cursul scurt de pâine, foietaje, torturi

În cei trei ani dintre terminarea facultății și obținerea diplomei de licență, Nistor a urmat studii la Școala Națională Superioară de Patiserie din Franța (Ecole Ducasse).

După 8 săptămâni de instruire, contra cost, cursantul a primit un certificat profesional de patiserie franceză, pe 23 august 2013. Prefectul Capitalei a trimis o copie și după acest document, precizând că a făcut studiile la fața locului, la sediul școlii din comuna Yssingeaux, Haute-Loire, zona centrală a Franței.

ECOLE NATIONALEDescarcă

Menționarea acestei calificări apare doar în CV-urile mai vechi ale lui Nistor, depuse la USR, conform surselor Libertatea. Din biografia lui de prefect, studiile de patiserie au dispărut complet.

În prezentarea de pe site-ul școlii din Yssingeaux, se arată că un curs scurt de patiserie cuprinde module precum Tehnici fundamentale de patiserie franceză, Pâine și foietaje, Ciocolată și cofetărie, Torturi și patiserie vegană, Deserturi la farfurie, Fotografie culinară.

Asociat cu băieți deștepți” din telecomunicații

De la terminarea liceului, Andrei Nistor a avut doar funcții de manager și acționar în diverse firme, cu cifre de afaceri modeste, radiate sau cu profit de câteva zeci de mii de lei anual. În prezent, este acționar unic la Ignite Mail SRL, o firmă de marketing online, la care sora lui, Smaranda Nistor Leorda, figurează ca administrator, conform termene.ro.

De asemenea, prefectul Bucureștiului este asociat unic la Zvelt Vending SRL, care se ocupă cu vânzarea de produse alimentare. Administrator al acestei societăți este Matei Claudiu Mihai.

În Neoland Service SRL, firmă radiată în 2019, Nistor a fost asociat cu George Berar și Gabriel Bîrsan, „băieți deștepți” din telecomunicații. Aceștia au înființat în 2013 AdNet (Ad Net Market Media SA), cu rețea la nivel național. Firma a fost vândută către alți investitori, în 2014, a devenit Invite Systems SRL și este controlată, în prezent, de Tiberiu George Croitoru, fost angajat în firmele fratelui lui Sebastian Ghiță, ex-parlamentar PSD.

Ce pregătire are prefectul Andrei Nistor, care gestionează planul de Cod Roșu în Capitală: certificat de patiserie franceză și licență la Universitatea Ecologică
Andrei Nistor a candidat din partea USR la postul de primar la Popești-Leordeni Sursa foto: Facebook

Nistor a deținut, ca acționar majoritar, Elf Coffee SRL, radiată din 2011. Un CV mai vechi al prefectului indică faptul că a lucrat ca manager/acționar la Elf Workshop SRL, importator și distribuitor de piese auto și automobile, companie radiată în septembrie anul trecut. Datele de pe termene.ro îl indică pe Nistor drept fondator al acestei firme, în 2006, anul în care termina liceul. În 2008, Nistor a cedat 20 la sută din acțiuni lui Kotets Stanel Konstantin. În 2014, în acționariatul firmei a intrat și Marius Ștefan Andreescu.

Farmaciile Dona, contracte cu spitalele de stat

Părinții lui Andrei Nistor, Nicușor și Gabriela Nistor, au înființat primele puncte de lucru din lanțul de farmacii Dona, conform termene.ro. Compania soților Nistor, SC SIEPCOFAR SA, a fost preluată de medicul Eugen Marcel Banciu (fondatorul distribuitorului de medicamente Farmexpert) și se numește acum Dona.Logistica SA (C.U.I. 3596251).

Firma fondată de soții Nistor numără mii de contracte pe bani publici, cele mai multe cu spitale de stat din toată țara, potrivit SEAP.

În prezent, Nicușor Nistor deține acțiuni la Dona Cargo SRL, firmă controlată de Dona.Logistica SA, el ocupând, între 2022 – 2025, postul de administrator al acestei societăți. Alături de doctorul Banciu, tatăl prefectului Capitalei apare ca asociat, cu 0,00005 la sută din acțiuni, în Calihory Company SRL, societatea care controlează 99 la sută din Dona.Logistica SA (C.U.I. 3596251).

Alte firme în care părinții lui Andrei Nistor dețin acțiuni sunt Internațional Pharmaceutical SR și Itspec Performance SRL.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan așteaptă promulgarea legii care taie pensiile magistraților ca să evite pierderea celor 231 de milioane de euro și anunță noi corecții
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Primul lucru pe care l-a făcut Ilie Bolojan după decizia CCR. Anunțul despre care toată România discută acum. E fără precedent
Viva.ro
Primul lucru pe care l-a făcut Ilie Bolojan după decizia CCR. Anunțul despre care toată România discută acum. E fără precedent
I-au spus „Ilie Sărăcie” și inițial a refuzat să comenteze pe marginea acestei porecle. Acum, premierul Ilie Bolojan reacționează dur: „Cei care fac asta...”
Unica.ro
I-au spus „Ilie Sărăcie” și inițial a refuzat să comenteze pe marginea acestei porecle. Acum, premierul Ilie Bolojan reacționează dur: „Cei care fac asta...”
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
Elle.ro
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
gsp
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
GSP.RO
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
GSP.RO
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
Parteneri
Secretele frumoasei patinatoare Julia Sauter, care a făcut România să vibreze la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Povestea tristă din spatele succesului. Ce luptă, ce destin!
Libertateapentrufemei.ro
Secretele frumoasei patinatoare Julia Sauter, care a făcut România să vibreze la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Povestea tristă din spatele succesului. Ce luptă, ce destin!
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Avantaje.ro
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Vila de 1 mil. € a lui Ștefan Bănică: Detaliul din living care i-a rămas Laviniei Pîrva de la Andreea Marin
Tvmania.ro
Vila de 1 mil. € a lui Ștefan Bănică: Detaliul din living care i-a rămas Laviniei Pîrva de la Andreea Marin

Alte știri

Cum motivează CCR că tăierea pensiilor speciale ale magistraților este constituțională
Știri România 15:43
Cum motivează CCR că tăierea pensiilor speciale ale magistraților este constituțională
Prețurile la Bolt și Uber au explodat în urma ninsorii. Cât costa un drum de o oră prin București: „Mai mult decât avionul până la Madrid”
Știri România 15:39
Prețurile la Bolt și Uber au explodat în urma ninsorii. Cât costa un drum de o oră prin București: „Mai mult decât avionul până la Madrid”
Parteneri
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Adevarul.ro
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Augustin Zegrean anticipează un exod masiv din sistemul de justiție după decizia CCR pe pensiile speciale: „Nu au mai putut să boicoteze”
Fanatik.ro
Augustin Zegrean anticipează un exod masiv din sistemul de justiție după decizia CCR pe pensiile speciale: „Nu au mai putut să boicoteze”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
Elle.ro
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Afacerea în care și-a investit banii Culiță Sterp: „Locul perfect pentru relaxare”
Stiri Mondene 16:02
Afacerea în care și-a investit banii Culiță Sterp: „Locul perfect pentru relaxare”
Mihai Sturzu, revoltat după ce a văzut cum un curier i-a aruncat coletul fragil. A făcut publică filmarea, iar fanii au răbufnit
Stiri Mondene 16:00
Mihai Sturzu, revoltat după ce a văzut cum un curier i-a aruncat coletul fragil. A făcut publică filmarea, iar fanii au răbufnit
Parteneri
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
TVMania.ro
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
ObservatorNews.ro
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Parteneri
O bustieră de... 1 milion de dolari! O strategie de marketing incredibilă: „De ce se descheie?”
GSP.ro
O bustieră de... 1 milion de dolari! O strategie de marketing incredibilă: „De ce se descheie?”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Mediafax.ro
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Redactia.ro
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Raed Arafat, avertizare pentru toți românii în privința viscolului puternic: „RĂMÂNEȚI ACASĂ”
KanalD.ro
Raed Arafat, avertizare pentru toți românii în privința viscolului puternic: „RĂMÂNEȚI ACASĂ”

Politic

Ilie Bolojan așteaptă promulgarea legii care taie pensiile magistraților ca să evite pierderea celor 231 de milioane de euro și anunță noi corecții
Politică 16:06
Ilie Bolojan așteaptă promulgarea legii care taie pensiile magistraților ca să evite pierderea celor 231 de milioane de euro și anunță noi corecții
Președintele Nicușor Dan merge în SUA cu un avion închiriat de la Ion Țiriac: cât costă zborul dus-întors
Politică 16:05
Președintele Nicușor Dan merge în SUA cu un avion închiriat de la Ion Țiriac: cât costă zborul dus-întors
Parteneri
Scandal cu sicrie la poartă și live-uri jignitoare pe TikTok între două cunoscute influencerițe. Extorcări de zeci de mii de euro coordonate de la Iași
ZiaruldeIasi.ro
Scandal cu sicrie la poartă și live-uri jignitoare pe TikTok între două cunoscute influencerițe. Extorcări de zeci de mii de euro coordonate de la Iași
Costuri explozive la Arena Națională! Primăria București plătește factura la curent cât pentru un cartier cu 1700 de apartamente
Fanatik.ro
Costuri explozive la Arena Națională! Primăria București plătește factura la curent cât pentru un cartier cu 1700 de apartamente
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată