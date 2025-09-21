UPDATE ora 18.50: Andrei Nistor a transmis Libertatea CV-ul cerut. Din el se pot constata următoarele:

  • este născut în noiembrie 1987, deci are 37 de ani
  • a făcut Liceul Internațional de Informatică din București în perioada 2002-2006
  • a făcut Facultatea de Științe Economice, Finanțe și Bănci la Universitatea Ecologică (2009-2012)
  • a fost manager / acționar la Fabrica de Prăjituri Popești-Leordeni (2010-2014)
  • a fost manager / acționar la Elf Workshop – „Importator și distribuitor oficial Suzuki și alte branduri internaționale (Alpinestars, Shoei, KBC, Yoshimura, EBC, SBS, Pipercross, Champion, FUCHS Silkolene, AFAM, Vicma, Athena, Philips Moto, Patrol Line, Nitro, Vortex) și administrator Bosch Car Service (2007-2014)”
  • este manager / acționar din 2015 la Ignite Mail – „Marketing online pentru piața din SUA (1-10 milioane de emailuri zilnic) și dezvoltator software”
  • este manager / acționar din 2023 la Zvelt Vending – „Proiectare, dezvoltare și implementare concept de vending inteligent pentru produse alimentare sănătoase, de la idee la produs final”

Experiența lui profesională a fost în Popești-Leordeni, județul Ilfov.

Știrea inițială: În acest moment, Mugur Toader (PSD) este prefectul Capitalei, funcție deținută începând cu aprilie 2024. El va fi schimbat oficial cu Andrei Nistor într-o viitoare ședință de Guvern, printr-o Hotărâre de Guvern care va fi dată de premierul Ilie Bolojan, ca urmare a înțelegerii din coaliție.

„Uniunea Salvați România (USR) filiala București anunță nominalizarea domnului Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei. Andrei Nistor este antreprenor din 2007, obișnuit să construiască proiecte de la zero și să le dezvolte cu perseverență și creativitate”, a transmis partidul condus de Dominic Fritz, filiala București, duminică, 21 septembrie.

Andrei Nistor s-a înscris în USR în 2016, a condus filiala Popești-Leordeni și apoi organizația județeană Ilfov între 2019 și 2025. „Din 2020 este consilier local, unde s-a implicat constant pentru mai multă transparență, pentru modernizarea administrației și pentru o reprezentare autentică a comunității”, susține USR.

Nominalizarea lui Andrei Nistor la prefectura Capitalei este prezentată de USR ca parte a viziunii privind reorganizarea administrativ-teritorială, având în vedere legătura strânsă dintre București și Ilfov, iar partidul consideră că experiența îl recomandă pentru această funcție.

Cine este Andrei Nistor, noul prefect de București propus de USR și ce avere are. Partidul lui Dominic Fritz a primit prefectura Capitalei
Andrei Nistor va fi prefectul Capitalei. Foto: Facebook

„Cred cu tărie că prefectul Capitalei trebuie să fie un garant al respectării legii și un sprijin real pentru cetățeni, dar și un lider care să înțeleagă specificul regiunii București–Ilfov. Am construit proiecte de la zero în mediul privat și am demonstrat în administrația locală că pot aduce transparență și soluții moderne. Vreau să pun această experiență în slujba bucureștenilor și să contribui la o administrație mai eficientă, mai corectă și mai aproape de oameni”, a spus el.

Deocamdată nu există un CV public al lui Andrei Nistor, dar Libertatea i l-a cerut și îl va publica atunci când îl va primi.

Potrivit celei mai recente declarații de avere, cea din 2024, Andrei Nistor, care acum este Consilier local la Popești-Leordeni, deține 4 terenuri. Mai exact, 2 în Popești Leordeni, în suprafață totală de 2.267 mp, obținute în 2010 și 2011, unul în Călărași, în suprafață de 3.787mp, obținut în 2014, și unul în București, obținut în 2006, în suprafață de numai 14,46mp.

Andrei Nistor mai are:

  • un apartament de 2 camere în București, în suprafață de 58,5mp, cumpărat în 2006
  • 2 spații comerciale în Popești Leordeni, în suprafață totală de 769mp, din 2010 și 2011
  • o casă în Popești Leordeni, în suprafață de 291mp, obținută în 2011 prin donație
  • o casă în Călărași, în suprafață de 102mp, construită în 2020.
Conform declarației de avere din 2024, Andrei Nistor mai are și o mașină Ford fabricată în 2006, dar și 9 conturi bancare (ING, BCR, Revolut), în sumă totală de 435.841 lei, adică aproape 90.000 de euro.

