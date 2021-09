Dacian Cioloș, 52 de ani, a fost invitatul ediției de duminică, 26 septembrie, a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.

Politicianul născut la Zalău a dezlătui că mai are un prenume, pe lângă Dacian, a cărui poveste a aflat-o abia după ce a ajuns ministru al agriculturii, în 2007.

Tatăl său a dorit în mod special prenumele Dacian, a spus Cioloș, dar mama sa a vrut ca fiul ei să se numească Julien, după personajul principal Julien Sorel al celebrului roman al lui Stendhal, „Roșu și negru”.

Până la urmă, copilul a căpătat ambele prenume, dar cel al tatălui a fost utilizat întotdeauna, începând de la școală și până în prezent.

Nu mi se spune nici acum Julien. Am aflat de povestea acestui nume după ce am fost numit ministru al agriculturii, am întrebat-o pe mamă cum a ales. Folosesc prenumele Julien doar în momentul în care trebuie să folosesc tot numele meu pe actele oficiale.

Dacian Cioloș: