Vila din Aviatorilor, renovată de RA-APPS cu milioane de euro se închiriază

O vilă de lux din zona Primăverii din București, renovată cu milioane de euro de către RA-APPS, este acum disponibilă pentru închiriere, conform Profit.ro. Imobilul situat pe bulevardul Aviatorilor nr. 86 ar fi trebuit să fie inițial locuința fostului președinte.

RA-APPS a investit deja 13,84 milioane lei în lucrări de reabilitare și modernizare a vilei. Aceste investiții au fost făcute în contextul în care mandatul președintelui Klaus Iohannis se apropia de final.

Prețul la care se închiriază vila de protocol din Aviatorilor

RA-APPS a anunțat o licitație publică cu strigare pentru închirierea acestui imobil. Prețul de pornire este stabilit la 35.000 euro pe lună. Potrivit sursei citate, garanția de participare la licitație este de 70.000 euro, dublul prețului de pornire.

Vila este compusă din trei corpuri de clădire, totalizând o suprafață de 915,54 mp, și dispune de o curte de 1.110 mp. Valoarea actualizată a imobilului în vara anului curent era de 14,463 milioane lei.

Cât au costat renovările făcute de RA-APPS la vila din Aviatorilor

Costurile totale cu reabilitarea, modernizarea și refuncționalizarea imobilului au depășit 13,8 milioane lei (aproape 3 milioane euro), fiind realizate de RA-APPS.

Vila urma să fie destinată ca reședință oficială pentru foști șefi de stat, cu dotări conforme acestui statut: sisteme avansate de protecție, izolare fonică, facilități de protocol și interioare amenajate la standarde înalte. Recent, Guvernul a decis însă ca vila să fie trecută în domeniul privat al statului și disponibilizată pentru închiriere prin licitație publică, fără a fi locuită de Klaus Iohannis.

