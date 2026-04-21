Primăria are un rol esențial în realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică deoarece, conform legii, primarul are obligația de a înștiința, prin afișare și orice alte mijloace de publicitate, deținătorii imobilelor cu privire la obligațiile pe care le au în desfășurarea lucrărilor precum cele de a permite accesul prestatorului pentru executarea măsurătorilor, de a prezenta actele de proprietate, de a participa la identificarea limitelor imobilelor și de a verifica informațiile privitoare la imobilele pe care le dețin, în etapa de publicare a rezultatelor.

Pe parcursul derulării lucrărilor, compartimentele de resort din cadrul primăriei pun la dispoziția prestatorului, informațiile şi evidențele deținute, precum registre agricole, registre de rol nominal unic etc. și eliberează certificate sau orice alte documente necesare realizării lucrării de înregistrare sistematică.

De asemenea, un reprezentant al primăriei participă alături de prestatorul lucrărilor la identificarea proprietarilor, a posesorilor sau a altor deținători ai imobilelor și la identificarea limitelor imobilelor cu prilejul efectuării măsurătorilor la teren.

În cazul posesorilor, primăria eliberează adeverința care atestă faptul că posesorul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar și că imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidențe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.

Anterior verificării şi recepției documentelor tehnice ale cadastrului de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, primarul are obligația de a verifica și de a certifica informațiile și datele aferente imobilelor și deținătorilor, prin contrasemnarea documentelor tehnice ale cadastrului.

Ulterior recepției documentelor tehnice ale cadastrului, primăria afișează public aceste documente pe pagina proprie de internet, precum şi la sediul consiliului local și participă prin reprezentant, la soluționarea cererilor de rectificare depuse de către deținători.

După finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică și deschiderea cărților funciare, primăria comunică titularilor extrasele de carte funciară pentru informare, transmise de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară.

Așadar, implicarea primăriei în procesul de înregistrare sistematică este fundamentală.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020 și vizează înregistrarea gratuită a proprietăților din 660 de comune, însumând peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE