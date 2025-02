Schimbul de replici dintre Traian Băsescu și Anca Alexandrescu a ajuns și pe platforma TikTok.

„Nu vă este puțină rușine, domnule Băsescu, să sunați la telefon și să spuneți că eu sunt vinovată pentru devalizarea țării când dumneavoastră ați fost președintele României zece ani. Eu am fost un simplu consilier. Este caraghios să susțineți că eu am devalizat țara când dumneavoastră ați devalizat această țară cu toată gașca din jurul dumneavoastră”, a afirmat prezentatoarea de la Realitatea Plus.

Ulterior, Traian Băsescu a spus că ar trebui să fie lăsat să vorbească. Fostul șef al statului român a acuzat-o pe Anca Alexandrescu că vrea să ascundă „devalizarea pe care au făcut-o toți” cei în slujba cărora a fost: „Petrom a fost privatizat de către șefii dumneavoastră”.

„Nu vă e așa puțină rușine?”

În continuare, prezentatoarea TV a adus-o în discuție și pe Ioana Băsescu, una dintre fiicele fostului președinte care este implicată în tranzacțiile Nordis.

Recomandări Femeia grav bolnavă care a învins sistemul. A fost nevoită să-și cumpere singură un medicament care a costat 95.000 de euro, pentru a-și salva viața

„Ce mai face fiica dumneavoastră în dosarul Nordis? Păi, dacă vreți să vorbim despre asta, hai să vă întreb eu. Ce-a căutat fiica dumneavoastră în dosarul Nordis? Păi, nu vă este puțină rușine, domnule Băsescu, să sunați la telefon și să spuneți că eu sunt vinovată pentru devalizarea țării când dumneavoastră ați fost președintele României zece ani și ați distrus tot ce s-a putut în țara asta?!

Nu vă e așa puțină rușine? N-aveți puțină jenă? Deci, domnul Băsescu, spuneți-ne ce caută doamna Ioana Băsescu în dosarul Nordis. Haideți… că dacă vreți să discutăm despre lucrurile astea, să ne spuneți… Și despre dosarul fratelui dumneavoastră și ce ați făcut cu banii pentru ostaticii din Irak, și relația noastră cu domnul Coldea, și cu Blejnar, și cu toți ceilalți. Vreți să discutăm despre asta? Păi, adică, dumneavoastră îmi spuneți mie că eu sunt vinovată de devalizarea țării?! Nu vă e jenă așa puțin?”, a afirmat Anca Alexandrescu.

Cearta a continuat, iar Traian Băsescu a învinuit-o pe prezentatoare că „de cinci ani” își construiește „o falsă imagine” și că a „mâncat de la toți premierii care au devalizat” România.

„Spuneți… ca să pot să vă dau în judecată”, a replicat Alexandrescu.

Recomandări Sile Cămătaru, absolvent al cursului „Planeta albastră”, a cerut liberarea condiționată. Din ce motive au respins judecătorii a treia cerere

„Nu vă permit să vorbiți așa!”

Întrebat de prezentatoare dacă crede că în acest fel o intimidează, Traian Băsescu a răspuns: „Nu te intimidez deloc, drăguță…”.

„Drăguță să vorbiți cu fiica dumneavoastră. Nu vă permit să vorbiți așa! Nu ne tragem de șireturi. Nu vă permit chiar dacă ați fost președintele României”, a răspuns moderatoarea.

Mai mult, Anca Alexandrescu a afirmat apoi: „V-a pus sistemul să mă atacați pentru că îl susțin pe Călin Georgescu, pentru că dumneavoastră executați ordinele sistemului, să o susțineți pe doamna Lasconi și probabil acum o să-l susțineți pe Nicușor Dan? Vă strânge iarăși sistemul de instalație?”.

„Puteți să explicați la ce vă referiți când vorbiți de instalație?”, a răspuns Traian Băsescu. Apoi, a urmat replica prezentatoarei: „N-aveți… așa este. S-a văzut ce ați făcut din țara asta timp de zece ani. S-a terminat vremea dumneavoastră”.

„Doamnă, sunteți obraznică”, a mai replicat fostul președinte al României.

În final, Traian Băsescu a învinuit-o pe prezentatoarea TV că este de o „lașitate incredibilă”, întrucât nu-i dă voie să-și spună punctul de vedere.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News