Este vorba de guvernele Boc, Ungureanu, Grindeanu, Dăncilă, Orban și Cîțu, iar cea împotriva lui Ilie Bolojan are toate șansele să treacă marți, 5 mai 2026, la vot, având 253 de semnături, peste numărul de 233 necesar pentru căderea Executivului.

Cum am calculat

Libertatea a analizat cursul oficial leu-euro din ziua adoptării moțiunilor și pe cel din ziua următoare și le-a comparat cu cele publicate de Banca Națională a României (BNR) cu două săptămâni dinaintea votului în Parlament, pentru a surprinde efectele.

Perioada de două săptămâni este luată în calcul deoarece în zilele cu cele mai mari fluctuații, BNR intervine pe piață pentru a menține stabilitatea, astfel că dacă am compara intervale de 1-2 zile nu ar fi surprinsă întreaga amplitudine a mișcărilor.

Momente total diferite

De asemenea, trebuie precizat că momentele în care au fost adoptate moțiunile de cenzură nu sunt nici pe departe similare.

Unele au venit în perioade de criză economică, precum cea mondială din 2009, altele în pandemie, iar altele din purul interes politic al unor lideri, așa cum a fost cea din 2017 a lui Liviu Dragnea, care a dorit să scape de Sorin Grindeanu, sau cea actuală a PSD, care nu-l mai vrea pe Bolojan.

În fine, datele arată că, până acum, prin moțiune au căzut două guverne de stânga și patru de dreapta.

Guvernul Emil Boc

Moțiunea a fost adoptată în date de 13 octombrie 2009. Inițiativa a fost depusă de parlamentari PNL și UDMR, susținuți de PSD.

Curs euro 1 octombrie 2009 – 4,2495 lei
Curs euro 13 octombrie 2009 – 4,2897 lei
Curs euro 14 octombrie 2009 – 4,2940 lei

Depreciere de 1,05% a leului.

Aceasta este cea mai mare scădere consemnată de moneda națională în jurul unei moțiuni de cenzură.

Chiar dacă un procent pare puțin, trebuie menționat că la casele de schimb valutar cursul este mai mare decât cel oficial, iar scăderea i-a afectat în acel moment foarte mult pe cei cu rate în euro la bănci.

Guvernul de la acel moment era format din PDL și PSD, dar PSD l-a demis pentru a putea candida la președinție Mircea Geoană, care a și pierdut în fața lui Traian Băsescu.

Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu

Adoptată în data de 18 aprilie 2012, moțiunea a fost depusă de PNL și PSD.

Curs 2 aprilie 2012 – 4,3786 lei pe euro
Curs 18 aprilie 2012- 4,3778 pe un euro
Curs 19 aprilie 2012 – 4,3748 lei pe un euro

Diferență de circa 0,09%, mică apreciere a leului.

Guvernul Sorin Grindeanu

Adoptată în data de 21 iunie 2017. Moțiunea a fost depusă de PSD și ALDE împotriva propriului guvern.

Curs euro 7 iunie 2017 – 4,5675 lei
Curs euro 21 iunie 2017 – 4,5987 lei
Curs euro 22 iunie 2017 – 4,5915 lei

Depreciere 0,52% comparativ cu ziua moțiunii.

Aceasta este a doua ca mărime din totalul celor șase.

Liderul PSD Liviu Dragnea a dorit demiterea guvernului condus de Sorin Grindeanu, care nu acționa cum dorea acesta.

Grindeanu este cel care a emis celebra Ordonanță 13 din 2017, care îl scăpa de pușcărie pe Dragnea, dar după proteste masive aceasta a fost abrogată.

Guvernul Viorica Dăncilă

Adoptată de Parlament în 10 octombrie 2019. Moțiunea a fost votată de PNL, USR, PMP, PRO România, ALDE, UDMR, minorităţi naţionale.

Curs euro 26 septembrie 2019 – 4,7460 lei
Curs euro 10 octombrie 2019 – 4,7498 lei
Curs euro 11 octombrie 2019 – 4,7582 lei

Depreciere de 0,26% a leului.

Guvernul Ludovic Orban

Adoptată în data de 5 februarie 2020. Depusă de PSD și UDMR.

Curs euro 22 ianuarie 2020 – 4,7786 lei
Curs euro 5 februarie 2020 – 4,7768 lei
Curs euro 6 februarie 2020 – 4,7651 lei

Apreciere cu 0,28% a leului.

După căderea guvernului Orban a fost învestit un alt guvern Orban pentru a trece România prin pandemia de COVID-19.

Guvernul Florin Cîțu

Votată pe 28 septembrie 2021. Moțiunea a fost depusă de PSD și votată și de USR și AUR.

Curs euro 28 septembrie 2021 – 4,9481 lei
Curs euro 29 septembrie – 4,9480 lei
Curs euro 3 septembrie – 4,9416 lei

Depreciere de 0,13% a leului.

USR a votat moțiunea după ce Cîțu a dat afară doi miniștri USR, respectiv Vlad Voiculescu (Sănătate) și Stelian Ion (Justiție) și a adoptat programul Anghel Saligny. Acesta a avut inițial un buget de de 50 de miliarde de lei, care a fost ulterior mărit la 65 de miliarde, bani investiți în drumuri, poduri, alimentări cu gaze și cu apă a localităților.

USR a acuzat că banii sunt direcționați către baroni locali, iar presa a scris ulterior că mare parte din investiții au fost păguboase, dublate sau nu există.

Curtea de Conturi a găsit, la rândul ei, plăți nejustificate și o lipsă de control, de criterii sau evaluări, după cum arăta Libertatea recent.

Urmează Guvernul Ilie Bolojan

Data votului este 5 mai 2026. Moțiunea este depusă de PSD și AUR în comun.

Curs euro 7 aprilie 2026 – 5,0963 lei
Curs euro 20 aprilie 2026 – 5,0989 lei
Curs euro 27 aprilie 2026 – 5.0927 lei

Curs euro 28 aprilie 2026 – 5.1004

Depreciere inițială de 0,05%, urmată de o apreciere de 0,12% după intervenția BNR, apoi iar de o depreciere de 0,15%.

