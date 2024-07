„Întâlnirea a fost emoționantă. Nu am vorbit deloc între noi, dar m-am bucurat enorm să o văd. Era frumoasă, zglobie, veselă ca-n vremurile bune”, a declarat Alex Dobrescu pentru Cancan.

„Întâlnirea a fost grea, dar nu vreau să mai comentez nimic”, a declarat scurt Cristina Cioran.

Deși Cristina a declarat în repetate rânduri că nu vrea să mai formeze un cuplu cu Alex Dobrescu, acesta nu cedează și o vrea înapoi pe mama fetiței lui.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„M-am rugat, cu toate că nu-s prea credincios, ca atunci când ea a născut și nu știam nimic despre ea. M-am rugat și la Dumnezeu sau de el, să pot să-mi revăd fetița și să redevenim o familie.

Am realizat că tot ceea ce s-a întâmplat a fost cu precădere din cauza mea. Mi-am reconsiderat total gândurile, apoi comportamentul din care vor rezulta și faptele bune. Nu mai am nimic rău. Niciun gând de batjocură. Eu și-n momentele cele mai grele am declarat că-mi iubesc familia

Recomandări Crima pasională care a şocat România în anii ‘90. Ce face azi Roxana Călin, doctoriţa care şi-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

La apel, vor fi doi judecători. Sper să înțeleagă faptul că Ema are nevoie de tatăl ei, și eu de ea și că dreptul familiei este de închegare, nu de dezbinare a ei.

După cum vedem și știm toți, eu nu reprezint niciun pericol pentru nimeni. Ba chiar în perioada asta am încercat și am reușit să developez și alte activități, afaceri, pentru a face bani pentru familie. Nu am abandonat viața. Să mă resemnez să mă retrag în vreun colț obscur”.

„Mă iubește și acum. Are doar mici rezerve. Dar sunt convins că vom trece peste.

Iar un complet de judecată drept, lucid și interesat de binele familiei nu poate da altă decizie decât una favorabilă reîntregirii acestei familii. Sunt convins sută la sută că este vorba doar de niște timp până când ne veți vedea din nou împreună, fericiți și prosperi”, a declarat Alex Dobrescu pentru Cancan.

Urmărește-ne pe Google News