Fostul iubit nu și-a mai văzut fiica de la scandalul din apartamentul în care locuia cu actrița, în urma căruia vecinii au chemat poliția.

„Nu mai pot, mă simt dezrădăcinat, mi-e dor de familie. Am făcut acum o nouă cerere de revocare a ordinului, pe noua lege. Trăirile personale și liberul arbitru nu au legătură cu ce scrie în lege. Să vedem acum, poate scap de brățară. Și două luni dacă aș recupera cu fetița contează enorm. Dacă nu se va rezolva, asta e, aștept să treacă cele patru luni rămase.

Apoi vreau să mă întorc la familie”, a mărturisit Alex Dobrescu pentru FANATIK. Fostul iubit al Cristinei Cioran pare total schimbat și recunoaște că a greșit. „Știu, am greșit nu se va mai repeta. Am fost și la psiholog, am vorbit și cu preoți și cu duhovnicul, dar nu au ei ce să-mi spună din afară, când eu știu că regret. Psihologul mi-a zis să nu mai răspund provocărilor, dacă-mi iubesc familia”.

Alex recunoaște că îi este foarte dor de Cristina și de fetița lor și dezvăluie faptul că le-a trimis acestora bani prin prieteni, pentru a le susține financiar.

„Am văzut-o pe Cristina Cioran și la apel, mă bucur că e bine, deși simt că și ei îi e greu fără mine. Ne-am iubit mult, iar ele sunt totul pentru mine. Le-am trimis mereu bani prin prieteni.

E așa de greu cu brățara asta și-mi e dor și de copil, și de Cristina. Afacerile se duc și ele de râpă. Aveam atâtea proiecte noi pe care nu am putut să le duc la capăt pentru că am fost dezrădăcinat. Și nu e ușor, ca atunci când aveam rostul meu acasă”, a mai adăugat bărbatul.

