Cuprins:
Balkanik Festival
Balkanik Festival – Home of World Music revine cu o nouă ediție la București, în Grădina Uranus și pe Strada Uranus, care va avea loc weekendul acesta (5-7 septembrie), se arată pe pagina de Facebook Balkanik Festival.
Sub motto-ul „Joy is an act of resistance / Bucuria e o formă de rezistență”, cea de-a XII-a ediție aduce un line-up deosebit, dar și activități culturale, artistice și comunitare.
WOOF Fest, Festivalul lui Bobiță 2
În acest weekend are loc cea de-a doua ediție WOOF Fest, Festivalul lui Bobiță 2 în Parcul Kiseleff, conform unei postări de pe pagina de Facebook.
Iată ce îi așteaptă pe oameni:
- Zeci de activități pentru căței și stăpâni;
- Food trucks și gustări delicioase;
- Concursuri cu premii simpatice;
- DOGA – yoga cu căței;
- Zona de adopții, în parteneriat cu Protecția Animalelor Sector 1;
- Târg dedicat prietenilor blănoși;
- Photo corners instagramabile;
- Muzică, relaxare și voie bună;
Proiecții de film
„Cinema în aer liber” continuă cu noi proiecții de filme pe Insula Artelor din Parcul Titan, Sectorul 3. Intrarea este gratuită.
Iată programul:
Sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 20:30, poate fi văzut filmul „Contele de Monte-Cristo” (2024), în regia lui Alexandre de La Patellière și Matthieu Delaporte.
Duminică, 7 septembrie 2025, de la ora 20:30: „TWST – Things We Said Today” (2025), regizat de Andrei Ujică.
Spectacole de operă și teatru
Sâmbătă, 6 septembrie
- Cei trei purceluşi, Teatrul Țăndărică, 11:00
- Ziua vecinilor, Teatrul În Culise,16:00
- Încurcătură la nivel înalt (Ray Cooney), 18:00
- Artă (Yazmina Reza), TNB, 18:30
- Mândrie și prejudecată (un fel de), Teatrul Excelsior, 19:00
- Anticlimax, Teatrul Dramaturgilor Români, 19:00
- Infidelii, Teatrul Roșu, 19:30
- Scapă-mă de nevastă-mea! (Terry Roueche), Teatrul În Culise, 20:00
- Povești de familie (Biljana Sbrlianovici), Teatrul Nou, 20:00
- Mă mut la mama, Restaurant Elisabeta, 20:00
- 50 de nuanțe de gri ale doamnei Cucu, FF Theatre, 20:00
- Și cu pisica ce-ați făcut? (Lia Bugnar), TNB – Sala „Ion Caramitru”, 20:00
- Matca, TNB – Sala Media, 20:30
- Fluturii sunt liberi, TNB, 20:30
Duminică, 7 septembrie
- Muzicanţii din Bremen, Teatrul Țăndărică, 11:00
- TeO Magic Show, Teatrul Nou, 11:00
- Musafirul, Teatrul Elisabeta, 16:00
- O moștenire și doi nepoți, Teatrul Roșu, 17:00
- Corporația 24/7, Teatrul Improteca, 19:00
- Mândrie și prejudecată (un fel de), Teatrul Excelsior, 19:00
- Ultima oră (Mihail Sebastian), Teatrul Nottara, 19:00
- Dureri Fantomă, Teatrul de Artă București, 19:00
- Duși cu pluta, Teatrul În Culise, 19:00
- Caracatița, Teatrul Masca, 19:00
- Anticlimax, Teatrul Dramaturgilor Români, 19:00
- Crimă la cină, Restaurant Elisabeta, 19:00
- Sonată de toamnă (Ingmar Bergman), Teatrul Nottara, 19:30
- Ultima noapte în Paradis, FF Theatre, 20:00
Petreceri
Sâmbătă, 6 septembrie
- Romanian Hits Party 2000-2020, Altfel Unirii, 23:00
Tur pe Dealul Filaret
Sâmbătă, 6 septembrie de la ora 10:00 va avea loc un tur ghidat pe Dealul Filaret. Turul durează aproximativ trei ore, conform B365.
Accesul se va face pe baza completării unui formular.
Totodată, circulația mașinilor și a autobuzelor în centrul Bucureștiului va fi îngreunată în acest weekend. Iată mesajul Poliției Rutiere.
