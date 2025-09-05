Balkanik Festival

Balkanik Festival – Home of World Music revine cu o nouă ediție la București, în Grădina Uranus și pe Strada Uranus, care va avea loc weekendul acesta (5-7 septembrie), se arată pe pagina de Facebook Balkanik Festival.

Sub motto-ul „Joy is an act of resistance / Bucuria e o formă de rezistență”, cea de-a XII-a ediție aduce un line-up deosebit, dar și activități culturale, artistice și comunitare.

WOOF Fest, Festivalul lui Bobiță 2

În acest weekend are loc cea de-a doua ediție WOOF Fest, Festivalul lui Bobiță 2 în Parcul Kiseleff, conform unei postări de pe pagina de Facebook.

Iată ce îi așteaptă pe oameni:

Zeci de activități pentru căței și stăpâni;

Food trucks și gustări delicioase;

Concursuri cu premii simpatice;

DOGA – yoga cu căței;

Zona de adopții, în parteneriat cu Protecția Animalelor Sector 1;

Târg dedicat prietenilor blănoși;

Photo corners instagramabile;

Muzică, relaxare și voie bună;

Proiecții de film

„Cinema în aer liber” continuă cu noi proiecții de filme pe Insula Artelor din Parcul Titan, Sectorul 3. Intrarea este gratuită.

Iată programul:

Sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 20:30, poate fi văzut filmul „Contele de Monte-Cristo” (2024), în regia lui Alexandre de La Patellière și Matthieu Delaporte.

Duminică, 7 septembrie 2025, de la ora 20:30: „TWST – Things We Said Today” (2025), regizat de Andrei Ujică.

Spectacole de operă și teatru

Sâmbătă, 6 septembrie

Cei trei purceluşi, Teatrul Țăndărică, 11:00

Ziua vecinilor, Teatrul În Culise,16:00

Încurcătură la nivel înalt (Ray Cooney), 18:00

Artă (Yazmina Reza), TNB, 18:30

Mândrie și prejudecată (un fel de), Teatrul Excelsior, 19:00

Anticlimax, Teatrul Dramaturgilor Români, 19:00

Infidelii, Teatrul Roșu, 19:30

Scapă-mă de nevastă-mea! (Terry Roueche), Teatrul În Culise, 20:00

Povești de familie (Biljana Sbrlianovici), Teatrul Nou, 20:00

Mă mut la mama, Restaurant Elisabeta, 20:00

50 de nuanțe de gri ale doamnei Cucu, FF Theatre, 20:00

Și cu pisica ce-ați făcut? (Lia Bugnar), TNB – Sala „Ion Caramitru”, 20:00

Matca, TNB – Sala Media, 20:30

Fluturii sunt liberi, TNB, 20:30

Duminică, 7 septembrie

Muzicanţii din Bremen, Teatrul Țăndărică, 11:00

TeO Magic Show, Teatrul Nou, 11:00

Musafirul, Teatrul Elisabeta, 16:00

O moștenire și doi nepoți, Teatrul Roșu, 17:00

Corporația 24/7, Teatrul Improteca, 19:00

Mândrie și prejudecată (un fel de), Teatrul Excelsior, 19:00

Ultima oră (Mihail Sebastian), Teatrul Nottara, 19:00

Dureri Fantomă, Teatrul de Artă București, 19:00

Duși cu pluta, Teatrul În Culise, 19:00

Caracatița, Teatrul Masca, 19:00

Anticlimax, Teatrul Dramaturgilor Români, 19:00

Crimă la cină, Restaurant Elisabeta, 19:00

Sonată de toamnă (Ingmar Bergman), Teatrul Nottara, 19:30

Ultima noapte în Paradis, FF Theatre, 20:00

Petreceri

Sâmbătă, 6 septembrie

Romanian Hits Party 2000-2020, Altfel Unirii, 23:00

Tur pe Dealul Filaret

Sâmbătă, 6 septembrie de la ora 10:00 va avea loc un tur ghidat pe Dealul Filaret. Turul durează aproximativ trei ore, conform B365.

Accesul se va face pe baza completării unui formular.

Totodată, circulația mașinilor și a autobuzelor în centrul Bucureștiului va fi îngreunată în acest weekend. Iată mesajul Poliției Rutiere.

