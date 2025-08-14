Plimbare cu bărcuțele pe Dâmbovița

Pe data de 16 august, în București revine evenimentul „Plimbări pe Dâmbovița”. În acest context, oamenii se pot bucura de plimbări cu caiacul, SUP-ul, canoea sau cu bărcile din flota DAD pe râul Dâmbovița. Cei interesați pot participa la eveniment în intervalul 18:00 – 21:00. Intrarea este liberă.

Punctul de întâlnire este Debarcaderul Națiunilor Unite.

Cinema sub Stele

Evenimentul a început weekendul trecut. În perioada 15 – 17 august, Cinema Sub Stele se va desfășura în Parcul Liniei, la ora 20.30.

În acest weekend vor fi următoarele proiecții:

– Dune: Partea II / Dune: Part Two (2024, 166 min., cu Timothée Chalamet, Zendaya, acțiune, SF); Duminică, 17 august – Întors pe dos 2 / Inside Out (2024, 100 min., cu Amy Poehler, animație).

Ziua Marinei 2025

Ziua Marinei Române 2025 are loc anual la Constanța. Totuși, în perioada 11-15 august au loc evenimente și în alte orașe ale României.

Vineri, 15 august, în intervalul orar 09:00 – 10:00, la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I”, are loc o ceremonie militară și religioasă în memoria marinarilor căzuți la datorie.

Spectacole de operă și teatru din weekend

Vineri, 15 august

Divorț în ziua nunții, Teatrul Roșu – 19:30

Noi 4, Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Terasa și Amfiteatrul în aer liber – 21:00

Epoca de Aur, FF Theatre – 20:00

Sâmbătă, 16 august

Ca-n cer, Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Atelier – 16:00

Frumoasa călătorie a urșilor panda povestită de un saxofonist care avea o iubită la Frankfurt, Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Atelier – 18:30

Nițel prea infidel, Teatrul Roșu – 19:30

Bărbați care salvează femei, Teatrul de Artă București – 19:30

Funeralii fericite, FF Theatre – 20:00

Iubirea perfectă, Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Atelier – 20:00

Jubileul unei bănci private (după “Jubileul” de Anton Pavlovici Cehov), Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Atelier – 20:30

Duminică, 17 august

Frumosul și Bestiile, FF Theatre – 15:00

Burlac la 40 de ani, Teatrul Roșu – 18:00

Fază lungă (Catherine Aigner), Teatrul în Culise – 19:00

Cum se duce totul dracu, FF Theatre – 20:00

Carnavalul vacanței, Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Terasa și Amfiteatrul în aer liber – 20:00

Concerte

Vineri, 15 august

The Magnifics #live – Retro Night #PeTerasă, Berăria H – 20:30

Vox, Hard Rock Cafe – 21:30

Sâmbătă, 16 august

Concert de muzică sacră | Arlinda Morava, Muzeul Municipiului București – Palatul Suțu – 16:30

Seară grecească cu Mihalis Greek Show, Terasa Florilor – 20:00

Fane Dumitrache & taraf #PeTerasă, Berăria H – 20:30

Moon Band, Hard Rock Cafe – 21:30

Petreceri

Vineri, 15 august

Festival cu Pește și Fructe de Mare, Berăria H – 12:00

Scoici & Pește | Aligoté & Rosé, Corks Cozy Bar – 19:00

Petrecere de Sf. Maria, Paque Bistro & More – 21:00

La Dolce Notte, Gilda Music Lounge – 22:00

PW x Tonomat Records • Carl Finlow pres. Random Factor live, Dragoș Ilici, Prichindel, Platforma Wolff – 22:00

Sâmbătă, 16 august

Festival cu Pește și Fructe de Mare, Berăria H – 12:00

Jorj Summer Beats, Moss Farai, D:Moods, JORJ Restaurant – 17:00

Terminal Rooftop Party, Grand Hotel Bucharest – 18:00

ctrl nights: the sun & matei, Control Club – 22:00

PW Open Air • Khidja (all night long), Platforma Wolff – 22:00

Without You, Im Nothing Party by Remi, B52 The Club – 22:00

Sunkissed Rituals, Gilda Music Lounge – 22:00

Duminică, 17 august

Festival cu Pește și Fructe de Mare, Berăria H – 12:00

De asemenea, creștin-ortodocșii sărbătoresc pe data de 15 august Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, iar pe 8 septembrie Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică. Iată care sunt cele mai frumoase mesaje de Sfânta Maria pe care le poți trimite sărbătoriților.

