Plimbare cu bărcuțele pe Dâmbovița
Pe data de 16 august, în București revine evenimentul „Plimbări pe Dâmbovița”. În acest context, oamenii se pot bucura de plimbări cu caiacul, SUP-ul, canoea sau cu bărcile din flota DAD pe râul Dâmbovița. Cei interesați pot participa la eveniment în intervalul 18:00 – 21:00. Intrarea este liberă.
Punctul de întâlnire este Debarcaderul Națiunilor Unite.
Cinema sub Stele
Evenimentul a început weekendul trecut. În perioada 15 – 17 august, Cinema Sub Stele se va desfășura în Parcul Liniei, la ora 20.30.
În acest weekend vor fi următoarele proiecții:
- Vineri, 15 august – Maria (2024, 124 min., cu Angelina Jolie, biografic, dramă);
- Sâmbătă, 17 august – Dune: Partea II / Dune: Part Two (2024, 166 min., cu Timothée Chalamet, Zendaya, acțiune, SF);
- Duminică, 17 august – Întors pe dos 2 / Inside Out (2024, 100 min., cu Amy Poehler, animație).
Ziua Marinei 2025
Ziua Marinei Române 2025 are loc anual la Constanța. Totuși, în perioada 11-15 august au loc evenimente și în alte orașe ale României.
Vineri, 15 august, în intervalul orar 09:00 – 10:00, la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I”, are loc o ceremonie militară și religioasă în memoria marinarilor căzuți la datorie.
Spectacole de operă și teatru din weekend
Vineri, 15 august
- Divorț în ziua nunții, Teatrul Roșu – 19:30
- Noi 4, Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Terasa și Amfiteatrul în aer liber – 21:00
- Epoca de Aur, FF Theatre – 20:00
Sâmbătă, 16 august
- Ca-n cer, Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Atelier – 16:00
- Frumoasa călătorie a urșilor panda povestită de un saxofonist care avea o iubită la Frankfurt, Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Atelier – 18:30
- Nițel prea infidel, Teatrul Roșu – 19:30
- Bărbați care salvează femei, Teatrul de Artă București – 19:30
- Funeralii fericite, FF Theatre – 20:00
- Iubirea perfectă, Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Atelier – 20:00
- Jubileul unei bănci private (după “Jubileul” de Anton Pavlovici Cehov), Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Atelier – 20:30
Duminică, 17 august
- Frumosul și Bestiile, FF Theatre – 15:00
- Burlac la 40 de ani, Teatrul Roșu – 18:00
- Fază lungă (Catherine Aigner), Teatrul în Culise – 19:00
- Cum se duce totul dracu, FF Theatre – 20:00
- Carnavalul vacanței, Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Terasa și Amfiteatrul în aer liber – 20:00
Concerte
Vineri, 15 august
- The Magnifics #live – Retro Night #PeTerasă, Berăria H – 20:30
- Vox, Hard Rock Cafe – 21:30
Sâmbătă, 16 august
- Concert de muzică sacră | Arlinda Morava, Muzeul Municipiului București – Palatul Suțu – 16:30
- Seară grecească cu Mihalis Greek Show, Terasa Florilor – 20:00
- Fane Dumitrache & taraf #PeTerasă, Berăria H – 20:30
- Moon Band, Hard Rock Cafe – 21:30
Petreceri
Vineri, 15 august
- Festival cu Pește și Fructe de Mare, Berăria H – 12:00
- Scoici & Pește | Aligoté & Rosé, Corks Cozy Bar – 19:00
- Petrecere de Sf. Maria, Paque Bistro & More – 21:00
- La Dolce Notte, Gilda Music Lounge – 22:00
- PW x Tonomat Records • Carl Finlow pres. Random Factor live, Dragoș Ilici, Prichindel, Platforma Wolff – 22:00
Sâmbătă, 16 august
- Festival cu Pește și Fructe de Mare, Berăria H – 12:00
- Jorj Summer Beats, Moss Farai, D:Moods, JORJ Restaurant – 17:00
- Terminal Rooftop Party, Grand Hotel Bucharest – 18:00
- ctrl nights: the sun & matei, Control Club – 22:00
- PW Open Air • Khidja (all night long), Platforma Wolff – 22:00
- Without You, Im Nothing Party by Remi, B52 The Club – 22:00
- Sunkissed Rituals, Gilda Music Lounge – 22:00
Duminică, 17 august
- Festival cu Pește și Fructe de Mare, Berăria H – 12:00
De asemenea, creștin-ortodocșii sărbătoresc pe data de 15 august Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, iar pe 8 septembrie Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică. Iată care sunt cele mai frumoase mesaje de Sfânta Maria pe care le poți trimite sărbătoriților.
