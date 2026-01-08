Târg de adopții în București în weekendul 10-11 ianuarie 2026

Duminică, pe 11 ianuarie 2026, Ambasad­orii Faptelor Bune organizează cea de-a cincea ediție a „Târgului de adopții de pisici, care se va desfășura la clinica Paw Vet din Sectorul 2 din Capitală, în intervalul 11:00 – 15:00, relatează B365.

Candy Land Show în weekendul 10-11 ianuarie 2026

Weekendul acesta, de la mic, la mare, oamenii se vor putea bucura de un spectacol dulce, „Candy Land Show”, care se va desfășura la restaurantul Pescăruș din Herăstrău. Intrarea se face pe bază de bilet, în valoare de 45 de lei.

„Duminică, 11 ianuarie, de la ora 10:00, intrăm în cea mai dulce lume a distracției, alături de Ella Acadella și Micul Brioșel! Dimineața începe cu un show delicios de vată de zahăr, care îi va cuceri pe toți copiii”, au precizat organizatorii pe pagina de Facebook.

Spectacole de operă și teatru

Sâmbătă, 10 ianuarie

Milionul, nepoatele și milionara (Ken Ludwig), Teatrul Elisabeta, 16:00

Nebun din dragoste (Sam Shepard), Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” – Sala Atelier, 19:00

O scrisoare pierdută (spectacol de Horațiu Mălăele după I.L. Caragiale), Teatrul Național „Ion Luca Caragiale”, 19:00

La câțiva oameni distanță de tine (Dan Coman), Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” – Sala Studio, 19:00

Freak Show vol. 2 (Florin Piersic jr.), Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” – Sala Pictura, 19:00

Mândrie și prejudecată (un fel de), Teatrul Excelsior, 19:00

Teroare, Teatrul Bulandra – Sala Toma Caragiu, 19:00

Doctorul, Teatrul Nottara – Sala Horia Lovinescu, 19:00

Ultima noapte în Paradis, FF Theatre, 19:00

Funeralii fericite, FF Theatre, 19:00

Neguțătorul din Veneția, Teatrul Evreiesc de Stat, 19:00

Mama (Florian Zeller), Teatrul Nottara – Sala George Constantin, 19:30

Songs of the Clown, Teatrul Act, 19:30

Cealaltă soție, Teatrul Roșu, 19:30

Femei bune pentru bărbați nebuni, Teatrul Roșu, 19:30

Crimă la cină, Restaurant Elisabeta, 20:00

Mica Sirenă, Teatrul Ion Creangă, 11:00

Harap Alb, Teatrul Ion Creangă, 18:00.

Duminică, 11 ianuarie

Luna de miere cu piper, Teatrul Elisabeta, 15:00

Frumosul și Bestiile, FF Theatre, 15:00

La câțiva oameni distanță de tine (Dan Coman), Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” – Sala Studio, 19:00

Călătoria (spectacol de Dan Puric), Teatrul Național „Ion Luca Caragiale”, 19:00

Adio, domnule Haffmann (Jean-Philippe Daguerre), Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” – Sala Pictura, 19:00

Mândrie și prejudecată (un fel de), Teatrul Excelsior, 19:00

Teroare, Teatrul Bulandra – Sala Toma Caragiu, 19:00

Meșteșugul Vieții (Hanoch Levin), Teatrul Bulandra – Sala Liviu Ciulei, 19:00

Doctorul, Teatrul Nottara – Sala Horia Lovinescu, 19:00

Delta, Teatrul Mic, 19:00

Probleme în Paradis, Restaurant Elisabeta, 19:00

50 de nuanțe de gri ale doamnei Cucu, FF Theatre, 19:00

Neguțătorul din Veneția, Teatrul Evreiesc de Stat, 19:00

Lecția (Eugène Ionesco), Teatrul Nottara – Sala George Constantin, 19:30

Improbabil, Teatrul Act, 19:30

Fanteziile soțului meu, Teatrul Roșu, 19:30

Fetița cu chibrituri, Teatrul Ion Creangă, 11:00

Motanul încălțat, Hard Rock Cafe, 12:00

Amintiri din copilărie, Teatrul Ion Creangă, 18:00

Teatrul Naţional pentru copii Abracadabra, Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” – Sala Media, 11:00.

Concerte în weekendul 10-11 ianuarie 2026

Sâmbătă, 10 ianuarie

Taxi, Berăria H, 19:00

Doreduh | The Thirteenth Sun | Pâenil Era, Quantic, 19:00

Ionel Tudorache, 14thLANE, 19:30

Trup, Hard Rock Cafe, 21:30

Seară Machedonească & Grecească: Steaua Di Vreari & Nikos Papadopoulos, Berăria H, 23:30.

Duminică, 11 ianuarie

Perle pe caldarâm – Concert de muzică tradițională evreiască, Teatrul Evreiesc de Stat, 11:00

O după-amiază cu Fanfara cu Chef de Viață, Berăria H, 12:00

The Rock | Best Of AC/DC live, Quantic Pub, 19:00

The Coffee Shop Music: Raluca Manea, Nae Berechet & Marius, The Coffee Shop Constituției, 19:00

Luis Gabriel & Orchestra Diamantelor, Berăria H, 21:30.

Petreceri în weekendul 10-11 ianuarie 2026

Sâmbătă, 10 ianuarie

Old Style New Year, Beluga Music & Cocktails, 22:00.

Stand-up comedy în weekendul 10-11 ianuarie 2026

Sâmbătă, 10 ianuarie

Stand-up comedy cu Cortea, Bucălae, Anisia și Frînculescu, The Fool, 19:00

Stand-up comedy cu Bordea, Drăcea și Gherghe, The Fool, 22:00

Duminică, 11 ianuarie

N-are cum! Show interactiv cu Drăcea și Cîrje, The Fool, 17:00

Stand-up comedy cu Cîrje, Florin, Dobrotă și Popinciuc, The Fool, 20:00.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE