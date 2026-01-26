Concomitent, un front-end developer câștigă în medie 7.500 de lei net. Acesta este un specialist IT responsabil de partea vizibilă și interactivă a unui site sau aplicație, traducând designul grafic în cod funcțional.

Prezență digitală tot mai mare

„Web designul rămâne un domeniu relevant pe piața muncii din România, susținut de digitalizarea accelerată a companiilor, de creșterea comerțului online și de nevoia constantă a brandurilor de a avea o prezență digitală coerentă și funcțională. Dincolo de componenta creativă, piața caută tot mai mult specialiști care înțeleg impactul designului asupra experienței utilizatorului și asupra performanței de business”, explică Raluca Dumitra, șefa de marketing la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

„Salariile în web design variază semnificativ în funcție de nivelul de experiență, complexitatea proiectelor și tipul de angajator. La nivel entry-level, câștigurile sunt influențate de competențele tehnice de bază și de existența unui portofoliu relevant. Pe măsură ce experiența crește, veniturile se stabilizează și pot deveni competitive, mai ales pentru specialiștii care combină designul vizual cu noțiuni solide de UX/UI și o bună înțelegere a mediului digital”, mai arată aceasta.

Colaborări independente

Tot mai mulți profesioniști aleg și varianta colaborărilor independente, fie în paralel cu un job full-time, fie exclusiv în regim de freelancing.

„Această flexibilitate poate aduce venituri suplimentare, dar presupune și competențe de management al proiectelor, comunicare cu clienții și adaptare la cerințe diverse. În ansamblu, web designul este o opțiune de carieră solidă, cu perspective bune pentru cei care investesc constant în dezvoltarea competențelor și în adaptarea la cerințele actuale ale pieței”, mai arată Dumitra.

19.000 de locuri de muncă, pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 19.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 3.100 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi. Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.