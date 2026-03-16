„Auditul rămâne unul dintre cele mai structurate și exigente segmente ale pieței financiare din România. Vorbim despre un domeniu în care responsabilitatea este ridicată, standardele profesionale sunt clare, iar accesul la poziții superioare este condiționat de certificări și formare continuă. Toate aceste elemente influențează direct nivelul salariilor”, explică Raluca Dumitra, șefa de marketing la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

Cum variază lefurile

„La nivel entry-level, pozițiile de auditor junior sau asistent în audit sunt, de regulă, ocupate de absolvenți de profil economic sau financiar. Salariile pentru aceste roluri sunt competitive raportat la nivelul de experiență, însă și volumul de muncă, mai ales în perioadele de raportare financiară intensă, este ridicat”, spune ea.

„Pentru auditorii cu experiență medie, care pot gestiona relația directă cu clienții, salariile cresc semnificativ și depășesc media altor roluri financiare similare. În companiile de audit internaționale sau în firmele cu portofoliu solid de clienți corporate, pachetele salariale includ frecvent bonusuri de performanță, prime sezoniere și susținere financiară pentru certificări profesionale”, mai arată Dumitra.

La nivel senior și management, salariile sunt peste media pieței financiare și includ adesea componente variabile consistente.

Certificările cresc veniturile

„Un aspect definitoriu al domeniului este importanța certificărilor profesionale. Deținerea acestor calificări influențează direct potențialul salarial și viteza de avansare în carieră”, conchide Dumitra.

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 21.600 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 7.800 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.

