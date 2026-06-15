„Salariile celor care lucrează în graphic design diferă în funcție de experiență, specializare și tipul de companie, de la agenții de publicitate și studiouri de creație până la companii care au echipe interne. La început de carieră, veniturile sunt, în general, apropiate de media domeniilor creative, însă cresc odată cu acumularea experienței și dezvoltarea unui portofoliu solid”, explică Raluca Dumitra, șefa de marketing la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

Impactul inteligenței artificiale

„Una dintre cele mai importante schimbări din piață este impactul inteligenței artificiale asupra activității de design. Instrumentele de generare a imaginilor și de automatizare a proceselor creative sunt tot mai folosite, iar adaptarea la noile tehnologii a devenit astfel un avantaj competitiv important. În același timp, graphic designul este unul dintre domeniile în care colaborările independente sunt foarte frecvente. Mulți specialiști aleg să combine un job stabil cu proiecte de freelancing sau consultanță creativă, ceea ce le permite să își completeze veniturile”, mai spune Dumitra.

16.800 de locuri de muncă, pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 16.800 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 6.400 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi. Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.

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