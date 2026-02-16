Concomitent, un director de agenție bancară are în mână 7.000 de lei, mai arată datele.

Câștiguri mici comparativ cu Vestul

„Contextul economic actual, cu o atenție sporită pe controlul costurilor și eficiență operațională, menține piața bancară într-o zonă competitivă, dar nu neapărat spectaculoasă. Comparativ cu alte piețe financiare din Europa, salariile din România rămân moderate, deși ușor peste media națională a tuturor industriilor. Multe bănci și instituții financiare compensează prin pachete de beneficii complementare: asigurări medicale private, bonusuri de performanță, traininguri specializate și oportunități de dezvoltare profesională”, explică Raluca Dumitra, șefa de marketing la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din țară.

„Experiența în instrumente moderne de raportare, competențe în domeniul digital banking sau certificări în analiză financiară sunt tot mai apreciate și pot influența pozitiv negocierile salariale. În ansamblu, o carieră bancară în România oferă stabilitate și o structură clară de avansare”, mai spune aceasta.

23.000 de locuri de muncă, pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 23.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 4.900 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publica ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.

