Concomitent, un designer vestimentar primește în medie 5.950 de lei net pe lună.

„Colaborările cu nume mari din fashion sau retail internațional au adus investiții și cerințe tot mai ridicate în ceea ce privește competențele angajaților din industria confecțiilor textile. În același timp, au generat și o piață în care calificarea și experiența sunt elemente definitorii pentru nivelul salarial”, spune Roxana Drăghici, șefa de vânzări a eJobs, cea mai mare platformă de recrutare din România.

Competențe tehnice

„Spre deosebire de alte industrii cu volum mare de forță de muncă necalificată, confecțiile textile presupun un set clar de competențe tehnice. Astfel, nivelul studiilor, calificările profesionale și experiența practică rămân factori esențiali care diferențiază semnificativ veniturile între diferitele roluri din industrie. Salariile reflectă această varietate de responsabilități. Pentru pozițiile de bază, veniturile nete lunare pornesc, în medie, de la nivelul apropiat de salariul minim pe economie, dar în zonele urbane sau în fabricile care lucrează pentru branduri mari pot ajunge la valori mai mari. Calificările suplimentare, competența în operarea unor echipamente moderne sau expertiza în anumite tipuri de finisaje textile au un impact direct asupra tipului de ofertă salarială”, mai spune ea.

Automatizare și digitalizare

Un alt element reprezentativ este orientarea tot mai puternică spre digitalizare și automatizare, ceea ce determină un plus pentru cei care înțeleg procesele tehnologice și pot lucra cu echipamente moderne de producție, mai susține Drăghici.

De asemenea, acest domeniu oferă oportunități atractive pentru cei care doresc să lucreze pe cont propriu, completeză aceasta.

22.000 de locuri de muncă pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 22.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 3.600 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

Până în prezent, peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.