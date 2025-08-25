„Cererea pentru profesioniști calificați este susținută de interesul tot mai mare pentru un stil de viață activ și sănătos, dar și de dezvoltarea continuă a centrelor și studiourilor de fitness, atât în marile orașe, cât și în centrele urbane mai mici”, explică Raluca Dumitra, șefa de marketing a eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

„O particularitate a pieței este ponderea mare a profesioniștilor care lucrează independent, pe bază de contracte de colaborare, ceea ce le oferă flexibilitate și posibilitatea de a-și stabili singuri tarifele. În acest caz, veniturile pot depăși media pieței, dar depind direct de capacitatea de atragere și fidelizare a clienților. Pe termen lung, acest domeniu oferă oportunități de dezvoltare profesională pentru cei care investesc în certificări recunoscute internațional, diversificarea serviciilor (nutriție, coaching online, antrenamente specializate)”, mai spune Dumitra.

21.000 de locuri de muncă

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 21.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 7.400 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi. Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

