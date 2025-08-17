Salarii de peste 25.000 de dolari canadieni pe lună

Originară din Piteşti, Iuliana Dună este avocat, notar public și consultant licențiat în domeniul imigrării, recunoscută de către guvernul canadian. S-a stabilit în Canada din 2007 și locuiește în orașul Calgary. Înainte a locuit în Belgia timp de câţiva ani. Pe lângă consultanţa în imigrări, Iuliana reprezintă clienţii în instanţă în domeniul Dreptului familiei, Drept civil şi alte ramuri de Drept.

Iuliana Dună este licenţiată în Drept la Universitatea Bucureşti (2001), având un Master în Drept la Universitatea din Anvers (Belgia) (2007), iar în 2013 a obținut diploma de Consilier juridic şi Specialist în Emigrări, acordată de Ashton College, Vancouver. 

Iuliana Dună, avocat și notar în Canada. Foto: arhivă personală

„La nivel federal, judecătorii canadieni pot opta pentru pensionarea timpurie dacă au cel puțin 55 de ani și au activat minimum 10 ani în funcție. Pensia se calculează proporțional cu salariul și vechimea aferentă. Vârsta obligatorie de pensionare federală este 75 de ani. La nivel provincial, standardul e de 65 de ani, cu posibilitatea prelungirii până la 75 de ani în anumite cazuri”, a declarat Iuliana Dună pentru Libertatea. Salariile judecătorilor de la provincii în Canada variază anual între 310.000 și 396.700 de dolari canadieni (între 25.000 și 33.000 de dolari pe lună). 

În schimb, la nivel federal, de pildă la Curtea Federală, judecătorii au în medie un salariu anual de 414.900 de dolari canadieni, iar președinții de instanță, în jur de 455.000 de dolari canadieni/an. 

Judecătorii superiori/provinciali (Ontario/Quebec) de la Curțile Superioare și Curtea de Apel au cam 338.800 de dolari/an. Judecătorii de la Curtea Supremă câștigă aproximativ 473.000 de dolari canadieni pe an.

Curtea de Apel din Alberta Canada. Foto: albertacourts.ca
Curtea de Apel din Alberta, Canada. Foto: albertacourts.ca

Cum se calculează pensia judecătorilor în Canada

Iuliana Dună a explicat pentru Libertatea și modalitatea de calcul pentru pensiile judecătorilor din Canada: „Pensia standard este  două treimi (aproximativ 66%) din salariul de la momentul pensionării, dacă sunt îndeplinite condițiile (exemplu: 15 ani vechime + vârstă). Pensionarea anticipată (minimum 55 de ani + 10 ani vechime) este calculată după formula din legislație”.

Experta de origine română a vorbit pe parcursul interviului acordat pentru Libertatea și despre tipologiile și mentalitățile judecătorilor din Canada, vorbind și despre procedurile din sălile de judecată. 

„În practica mea în domeniul dreptului penal, am observat că secțiile penale ale instanțelor canadiene se remarcă printr-un grad ridicat de eficiență procedurală. Există săli special dedicate ședințelor de tip preproces sau mențiunilor procedurale, unde se soluționează aspecte precum solicitările de amânare, obținerea accesului la rechizitoriu și clarificarea etapelor următoare. 

În cadrul acestor ședințe se stabilește rapid direcția procesului: fie clientul optează pentru un acord de recunoaștere a vinovăției (guilty plea), fie pentru un proces (trial). În cazul recunoașterii vinovăție, se fixează o dată pentru prezentarea în fața judecătorului, iar de cele mai multe ori, sentința se pronunță pe loc. 

Aceasta poate corespunde unei propuneri comune formulate împreună cu procurorul (joint submission) sau, dacă judecătorul consideră necesar, poate fi ajustată de acesta. În cazul în care se pledează nevinovat, se stabilește imediat data procesului, precum și numărul estimat de zile necesare desfășurării acestuia, pentru a asigura o planificare eficientă și pentru a evita întârzierile ulterioare”, spune Iuliana Dună. 

Acest mod de lucru reflectă atât preocuparea instanțelor pentru administrarea eficientă a dosarelor, cât și conformarea la termenele stricte impuse de jurisprudența recentă privind durata rezonabilă a proceselor penale.

Care e durata maximă în care un proces penal poate ajunge la judecată în Canada

Judecătorul Michael Moldaver a fost judecător la Curtea Supremă a Canadei în perioada 2011–2022 și a devenit bine-cunoscut în comunitatea juridică pentru că a militat ferm pentru eficiența proceselor penale.

În 2016, Curtea Supremă a Canadei a pronunțat hotărârea R. vs. Jordan, un caz de referință ce a stabilit termene stricte pentru durata maximă în care un proces penal poate ajunge la judecată: 18 luni pentru cauzele aflate pe rolul instanțelor provinciale; 30 de luni pentru cauzele aflate pe rolul instanțelor superioare sau cele care includ o anchetă preliminară.

Dacă aceste termene sunt depășite (minus anumite întârzieri imputabile apărării), procesul poate fi suspendat (stayed) – ceea ce înseamnă că acuzațiile sunt retrase – pe motivul încălcării dreptului inculpatului de a fi judecat într-un termen rezonabil, prevăzut la articolul 11(b) din Carta Canadiană a Drepturilor și Libertăților.

Nu există prescripție pentru infracțiunile grave

În Dreptul Penal din Canada nu există prescripție pentru infracțiuni grave, ce pot fi urmărite penal oricând. 

„Dacă, de pildă, tu ca adult ai acum 50 de ani și vrei să-ți dai tatăl în judecată, care acum are 80 de ani, că te-a bătut când erai mic, o poți face. Pentru infracțiuni sumare, termenul de prescripție este 12 luni de la comitere. Infracțiunea sumară e, de pildă, furtul unei ciocolate. Pentru civil, termenul standard de prescripție este de 2 ani după data descoperirii (provinciile comune) și un ultim termen între 10 și 15 ani, în funcție de provincie; Québec are specific 3 ani conform Codului civil”, precizează Iuliana Dună.

Aceasta a dat și un exemplu privind relația avocaților canadieni cu sistemul judiciar din Canada, exemplu având un caz real bazat pe practica curentă.

„Într-o ședință de plea court (curte dedicată recunoașterii vinovăției și mențiunilor procedurale), avocatul și Crown-ul (procurorul) au negociat anterior pentru o pedeapsă cu suspendare. Când dosarul este strigat, avocatul confirmă că acuzațiile și elementele faptei sunt acceptate de client.

Procurorul citește faptele înregistrate în dosar. Judecătorul confirmă cu inculpatul că înțelege acuzațiile, natura pedepsei și consecințele. Sentința se pronunță, în general, pe loc și este consemnată în registru. Ritmul este alert, dar formalismul se respectă; judecătorul este atent să documenteze consimțământul informat al inculpatului, pentru a evita eventuale contestații ulterioare”, mai spune Iuliana Dună. 

