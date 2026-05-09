„Nu s-a simțit nicio dragoste față de Europa în discursul scurt al unui președinte izolat”

„Am ascultat acum câteva minute discursul președintelui României de Ziua Europei. Mă întreb, chiar era oportun ca în discursul de ziua Europei președintele României să critice greșelile UE în termenii lui Trump și să someze UE să mențină parteneriatul cu SUA, de parcă UE, nu Trump îl subminează? De ziua națională a românilor, critici România? De ziua Europei prioritatea e să critici Europa atacată și de Putin și de Trump?”, a transmis acesta, pe pagina sa de Facebook.

Adrian Papahagi a mai transmis faptul că în discurs nu s-a simțit nicio dragoste față de Europa.

„Nu s-a simțit nicio dragoste față de Europa în discursul scurt al unui președinte izolat, care în loc să se întâlnească cu oamenii la Cotroceni, a preferat o declarație de 7:37 minute, rece, plată, fără patos și convingere, fără public și întrebări de presă, rostită crispat, de un personaj vădit chinuit”, a mai scris Adrian Papahagi.

El a mai criticat faptul că președintele României a spus că UE este „un subiect de controverse și lozinici, iar România nu a știut să-și apere interesele în UE”.

„În loc să laude geniul părinților fondatori, solidaritatea Europei, generozitatea Franței, Germaniei, Italiei etc., care-și investesc banii în țara noastră condusă de securiști și politruci vicleni, specializați în deturnări de fonduri, jocuri duble și trădări meschine, președintele a spus că UE e subiect de controverse și lozinci, iar România nu a știut să-și apere interesele în UE, dar acum e respectată, domnule. Cum să nu te respecte toți după alegeri prezidențiale anulate, guvern proaspăt picat, extremism în floare, inflație maximă, economie vraiște, slugărnicie MAGA și eschive în UE? Respectabil, n-am ce spune!”, a scris acesta pe Facebook.

„Nicușor Dan a beneficiat de generozitatea Franței. Niciun cuvânt, niciun sentiment pentru aceasta. Nimic personal, nici un accent de dragoste față de locuri și instituții din Europa. Discursul a parat niște mizerii auriste, ÎN TERMENII AUR: UE a investit în simbolurile noastre identitare, Sarmizegetusa, biserici, etc. Apoi niște cifre reci, contabile. Ne-am îmbogățit în UE.

Da, așa e, România a fost reindustrializată de Franța, Germania, Italia, românii au învățat în contact cu europenii să fie europeni harnici, eficienți și onești, în ciuda sistemului securist hoț, viclean și trădător”, a scris Adrian Papahagi.

„Nicușor Dan a părut un președinte izolat și eșuat”

Acesta a subliniat faptul că a fost un moment trist, în care „Nicușor Dan a părut un președinte izolat și eșuat”.

„Cam asta. Trist moment. Nicușor Dan a părut azi un președinte izolat și eșuat, captiv al unei direcții greșite pentru România. Vom deveni ultimii lingăi ai lui Trump în Europa? Fără niciun folos, fiindcă Trump își mută trupele din Germania în Polonia, nu la noi.

Vom ajunge să facem jocuri alunecoase pe linia Malița-Celac-Adrian Năstase-Ponta-Dungaciu, adică un soi de balet poticnit între Rusia, SUA, UE, Turcia, China, klingonieni și păstorii valahi din Valahalla?”, a mai scris Adrian Papahagi.

A început manifestația pro-Europa din București. În același timp este organizat și un miting pentru susținerea lui Călin Georgescu

