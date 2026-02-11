O experiență neobișnuită și stresantă a marcat călătoria de întoarcere din Mexic a unei turiste americane.

Julia Buckley a fost reținută la graniță de autoritățile vamale pentru că ochii ei nu corespundeau cu cei din fotografia pașaportului,

Incidentul a avut loc la finalul lunii trecute, când Buckley a fost supusă unei proceduri de verificare la punctul de trecere a frontierei Cross Border Xpress (CBX). Ea se întorcea la San Diego, SUA, după ce zburase de la Tijuana, Mexic.

Funcționarii au încercat să îi fotografieze fața de 5 ori pentru a confirma identitatea, însă sistemul a refuzat de fiecare dată identificarea.

Controlul de rutină s-a transformat rapid într-o situație tensionată, iar Buckley a fost condusă într-o cameră separată.

„Mi-au spus că ochii mei sunt diferiți”, a declarat tânăra, explicând că fotografia din pașaport fusese făcută pe când avea doar 18 ani.

Acum, la 29 de ani, înfățișarea sa s-a schimbat, având o altă tunsoare, sprâncene diferite și trăsături mai mature.

În camera izolată, Buckley a fost interogată de mai multe ori, funcționarii repetând aceleași întrebări personale.

Aceștia au scanat constant pașaportul și au încercat să facă o fotografie care să corespundă cu cea din document.

După mai mult de 20 de încercări, i s-a comunicat că problema era legată de diferențele vizibile la nivelul ochilor.

Chiar și așa, alte documente prezentate de Buckley, precum permisul de conducere, nu au fost luate în considerare.

După aproximativ 40 de minute de așteptare și verificări, ușa camerei s-a deschis brusc, iar funcționarii au informat-o că poate pleca.

Fără să primească un motiv clar pentru reținere sau indicații suplimentare, Buckley a fost lăsată să își continue călătoria.

Turista a subliniat că neliniștea cea mai mare a fost provocată de lipsa comunicării și de sentimentul de neputință.

Nu controlul în sine a fost problema, ci faptul că nu am avut niciun cuvânt de spus și nu am putut să iau legătura cu logodnicul meu.

