Benzina nu înseamnă doar mașini

Pentru majoritatea oamenilor, scumpirea carburantului se vede imediat la pompă. Un plin devine mai scump, iar drumurile sunt calculate mai atent.

În realitate, benzina este una dintre piesele de bază ale economiei moderne. Camioanele care transportă alimente, utilajele agricole, livrările pentru magazine sau transportul materialelor de construcții depind toate de prețul carburantului.

De aceea, atunci când benzina se scumpește puternic, efectele apar în lanț. Nu doar șoferii plătesc mai mult, ci aproape întreaga economie.

De la pompă la raft

Primul sector care simte presiunea este transportul. Pentru firmele de logistică, carburantul este una dintre cele mai mari cheltuieli.

Când prețul crește, transportatorii sunt nevoiți să transfere costurile mai departe. Astfel, livrările devin mai scumpe, iar costul transportului se reflectă în prețul produselor din magazine.

Acesta este motivul pentru care scumpirea benzinei ajunge relativ repede la raftul din supermarket.

Agricultura ar fi printre primele lovite

Un alt domeniu extrem de dependent de combustibil este agricultura.

Tractoarele, combinele sau transportul recoltei funcționează aproape exclusiv pe combustibili clasici. Dacă prețul benzinei și al motorinei crește puternic, costurile de producție urcă rapid.

În astfel de situații, fermierii fie reduc investițiile, fie sunt nevoiți să crească prețurile pentru a acoperi cheltuielile mai mari.

Discuția despre pragul de 10 lei

În ultimele luni, în spațiul public a apărut tot mai des scenariul unei benzine de 10 lei litrul. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus inițial că un asemenea nivel nu este justificat în prezent.

„Nu există niciun argument rațional, comercial sau economic pentru care prețul la pompă să ajungă la aceste cote de 10 lei”, a declarat ministrul, adăugând că autoritățile monitorizează piața pentru a evita eventuale specule.

Totuși, ulterior, oficialul a admis că evoluția pieței petrolului ar putea schimba situația.

„Dacă barilul de petrol va ajunge la 120–130 de dolari, atunci există acest risc”, a spus Bogdan Ivan, explicând că evoluțiile din Orientul Mijlociu pot influența direct prețul carburantului.

De ce carburantul influențează toată economia

Economiștii explică faptul că energia și transportul sunt două dintre costurile care se propagă cel mai rapid în economie.

Carburantul este folosit în aproape fiecare etapă: de la producția alimentelor până la transportul produselor finale către magazine.

De aceea, atunci când benzina se scumpește puternic, efectul apare aproape automat în prețurile altor bunuri.

Un scenariu care nu este imposibil

Istoria pieței petrolului arată că prețurile pot crește rapid în perioade de criză geopolitică sau de perturbări ale lanțurilor de aprovizionare.

Pentru România, o economie în care transportul rutier are un rol major, orice creștere puternică a carburantului s-ar transforma rapid într-un lanț de scumpiri.

Iar într-un astfel de scenariu, impactul real nu s-ar vedea doar în costul unui plin de benzină, ci în aproape toate prețurile din economie.

