Tucker Carlson, 56 de ani, a fost cel mai popular prezentator de la Fox News, post cunoscut pentru susținerea față de republicani, înainte de a fi concediat brusc, în 2023.

După ce a fost dat afară, el a folosit rețeaua de socializare X (fosta Twitter), pentru a-și difuza talkshow-ul de dreapta, intitulat „Tucker on X”.

Jurnalistul a devenit o figură populară la Moscova în timpul primului mandat al lui Donald Trump, când a ironizat acuzațiile potrivit cărora Rusia ar fi intervenit în alegerile prezidențiale din SUA.

În februarie 2024, Tucker Carlson a realizat un interviu cu Vladimir Putin chiar din capitala rusă.

„Dacă este vorba de Europa, o vom șterge de pe harta umanității”

Serghei Karaganov, fost decan al Facultății de Economie Mondială și Politică Mondială al Școlii Superioare de Economie din Rusia, a vorbit, în cadrul unui interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson, despre posibilele consecințe ale unui eventual asasinat al președintelui Vladimir Putin.

Politologul a declarat că speră ca un astfel de eveniment să nu aibă loc, însă, în cazul în care Putin ar fi asasinat, cei responsabili vor fi pedepsiți.

„Sper că nu va fi vorba de SUA, dar, dacă este vorba de Europa, o vom șterge de pe harta umanității”, a spus acesta.

„Păcatul dublu”

Politologul a mai adăugat că Europa ar trebui exclusă din planurile geopolitice și geostrategice, considerând-o un obstacol. El a mai menționat că, dacă războiul din Ucraina nu se va încheia, Rusia va începe să lovească Europa, inițial cu arme convenționale, iar ulterior cu arme nucleare.

Totuși, Karaganov a subliniat că speră să nu se ajungă la utilizarea armelor, pe care le consideră un „păcat”, în special armele nucleare, descrise de el drept un „păcat dublu“.

Potrivit lui Karaganov, Rusia ar putea recurge la arme nucleare împotriva Europei în următorii unu sau doi ani, iar principalele ținte ar fi Germania și Regatul Unit.

„Germania este sursa celor mai rele lucruri din istoria Europei”

„Germania ar trebui să fie prima, pentru că Germania este sursa celor mai rele lucruri din istoria Europei”, a afirmat el.

În același interviu, politologul a criticat europenii pentru ceea ce el a numit „degradare intelectuală” și incapacitatea acestora de a înțelege pe deplin realitățile lumii actuale.

„Una dintre sarcinile Rusiei este de a trezi Europa la realitate”

Karaganov a susținut că europenii trăiesc cu iluzia că războiul nu le va afecta teritoriile, uitând experiențele războaielor trecute.

Una dintre sarcinile Rusiei, a subliniat el, este de „a trezi Europa la realitate”.

