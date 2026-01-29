Filmele lunii februarie 2026 pe Netflix

În februarie, Netflix celebrează poveștile de iubire, dar și pe cele pline de acțiune. Platforma lansează a doua parte din Bridgerton: Sezonul 4, care continuă frumoasa idilă dintre Benedict și Sophie; The Night Agent: Sezonul 3, cu agentul Peter în mijlocul unor misiuni cât se poate de complexe; al patrulea sezon din The Lincoln Lawyer, unde Mickey se confruntă cu provocări neașteptate și probleme din trecut.

Tot în luna iubirii vei putea urmări pe Netflix și: seria Museum of Innoncence, bazată pe romanul omonim scris de Orhan Pamuk, despre un tânăr înstărit aflat la cumpăna dintre dragoste și obsesie; sezonul 10 din celebrul reality-show Love is Blind, unde americanii dornici să-și găsească jumătatea se îndrăgostesc pe nevăzute; documentarul Being Gordon Ramsey, care ne plimbă prin viața de zi cu a zi faimosului bucătar englez.

Nu în ultimul rând, în februarie vin pe platformă și: Marie Antoinette, trilogia Fifty Shades și seria Mamma Mia!, dar și filmele românești Ramon 2 și Situationship: Combinații, nu relații.

The Lincoln Lawyer: Sezonul 4

Inspirat din seria de romane bestseller semnate de renumitul scriitor Michael Connelly, cel de-al patrulea sezon se bazează pe a șasea carte din seria Avocatul din limuzină.

Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo) se trezește în centrul celui mai dur proces al carierei sale, când el și echipa lui luptă contracronometru pentru a-și demonstra nevinovăția în uciderea fostului client Sam Scales. Ca să‑și salveze reputația, trebuie să dezlege ultima escrocherie pusă la cale de Sam, o investigație care îi aruncă într-un conflict direct cu procuratura, FBI-ul și cu fantomele trecutului lui Mickey. Sezonul 4 poate fi urmărit începând cu 5 februarie.

The Lincoln Lawyer: Sezonul 4 trailer Netflix

The Night Agent: Sezonul 3

După evenimentele explozive din sezonul 2, agentul de noapte Peter Sutherland este chemat să dea de urmă unui tânăr funcționar al Trezoreriei, care a fugit în Istanbul cu informații guvernamentale confidențiale după ce și-a ucis șeful. Se declanșează o serie de evenimente în care Peter anchetează o rețea de bani negri în timp ce evită asasinii plătiți de aceasta și ajunge în pragul unui conflict cu o jurnalistă necruțătoare. Colaborând, aceștia descoperă secrete ascunse și vechi rivalități care amenință să îngenuncheze guvernul și să îi ucidă pe amândoi între timp. Disponibil din 19 februarie.

The Night Agent: Sezonul 3 trailer Netflix

Bridgerton: Sezonul 4, Partea 2

Al patrulea sezon din Bridgerton își îndreaptă atenția către Benedict (Luke Thompson), cel de-al doilea fiu boem al familiei. În ciuda faptului că cei doi frați ai săi sunt căsătoriți și fericiți, Benedict nu vrea să-și întemeieze o familie încă – asta până când o întâlnește pe captivanta domnișoară în argintiu la balul mascat organizat de mama sa. Disponibil din 26 februarie.

Bridgerton: Sezonul 4, Partea 2 trailer Netflix

Descoperă și Filme de dragoste – Top 35 cele mai frumoase filme romantice

Seriale noi pe Netflix în februarie 2026

Cash Queens

Când viața le împinge la limită, cinci prietene disperate decid că singura soluție e să formeze o bandă, să pună mâna pe arme și să jefuiască bănci. Din 5 februarie, pe Netflix

Unfamiliar

Când trecutul ajunge din urmă doi foști spioni, provocarea lor cea mare nu sunt urmăririle cu mașini, împușcăturile sau lupta corp la corp, ci mărturisirea adevărului. Disponibil din 5 februarie.

Unfamiliar trailer Netflix

Salvador

Într-o noapte cu înfruntări violente, un șofer de ambulanță află că fiica sa este de partea huliganilor. În haosul care urmează, el va face totul ca să obțină răspunsuri. Din 6 februarie.

Motorvalley

Disperată să preia frâiele imperiului de curse al familiei, o moștenitoare angajează o șoferiță nesăbuită și un instructor cu probleme pentru a concura în Gran Turismo. Disponibil din 10 februarie.

Lead Children

O tânără doctoriță descoperă intoxicații cu plumb la copiii din apropierea unei topitorii, riscându-și apoi cariera și propria siguranță pentru a-i salva. Din 11 februarie.

Love is blind: Sezonul 10

Love is blind: Sezonul 10 trailer Netflix

Vii pentru întâlniri, rămâi pentru clopotele de nuntă. Romanticii se îndrăgostesc doar pe baza frumuseții interioare în acest experiment de succes în materie de dating. Din 11 februarie.

How to get to Heaven from Belfast

Trei prietene de-o viață pleacă într-o călătorie haotică pentru a rezolva misterul morții suspecte a unei vechi amice, ținându-și ascunse propriile secrete întunecate. Din 12 februarie.

The art of Sarah

Ea își creează o nouă identitate bazată pe minciuni. Dar când este găsit un cadavru într-un district de lux din Seul, un detectiv neobosit o investighează la sânge. Din 13 februarie.

Museum of Innocence

În Istanbulul anilor 70, iubirea interzisă a unui bărbat pentru o vânzătoare devine obsesie și dor pe viață. Ecranizare după romanul lui Orhan Pamuk. Disponibil din 13 februarie.

Strip Law

Această comedie animată pentru adulți surprinde un avocat înțepat care face echipă cu un magician extravagant din Las Vegas ca să aducă strălucire celor mai stupide cazuri din oraș. Din 20 februarie.

Crap Happens

Rapperul Toni revine în orașul natal pentru înmormântarea mamei sale și se trezește jonglând cu visurile de carieră și rolul neașteptat de tată al unui fiu adolescent. Din 26 februarie.

In the Mud: Sezonul 2

Un nou director, aceeași închisoare și prizoniere letale. Înțelegerile și favorurile sunt tactici de supraviețuire în La Quebrada… până când fiecare e pe cont propriu.

Filme noi pe Netflix în februarie 2026

YOH! Bestie

Thando nu are niciodată noroc în dragoste, iar când cel mai bun prieten al ei se întoarce din călătoriile sale cu o logodnică, se confruntă cu un sentiment nou: gelozia. Din 6 februarie.

This is I

Victima bullyingului, Kenji, își găsește refugiul într-un cabaret și primește sprijinul unui doctor vizionar, renăscând pe scenă în adevărata sa identitate: Ai Haruna. Din 10 februarie.

State of Fear

São Paulo este cuprins de un val de violență fără precedent, iar o avocată cu legături în lumea interlopă face o înțelegere cu poliția pentru a-și salva nepoata răpită. Din 11 februarie.

Tyler Perry’S Joe’S College Road Trip

Pentru a-l învăța pe nepotul său ocrotit cum stau lucrurile în lumea reală, Joe, fratele slobod la gură al Madeei, îl ia pe adolescent într-o excursie plină de peripeții. Din 13 februarie.

The Swedish Connection

În această poveste inspirată de fapte reale, un birocrat suedez devine erou de război încercând să salveze vieți de evrei în cele mai sumbre zile din cel de-Al Doilea Război Mondial. Din 19 februarie.

Firebreak

Micuța Lide dispare în pădure în timp ce familia împacheta lucrurile din casă. Un incendiu izbucnește în pădure și mama sa este disperată să o găsească. Disponibil din 20 februarie.

Filme documentare noi pe Netflix în februarie 2026

Glitter & Gold: Ice Dancing

Înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026, descoperă lumea tensionată și cu mize mari a dansului pe gheață, în care cele mai bune perechi țintesc aurul și gloria. Din 1 februarie.

Queen of Chess

În acest documentar, Judit Polgár înfruntă scepticismul, sexismul și pe campionul Garry Kasparov pentru a-și câștiga locul printre marii jucători din istoria șahului. Din 6 februarie.

Being Gordon Ramsay

Urmărește‑l pe Gordon Ramsay în culisele vieții sale, jonglând cu familia, imperiul global și cea mai amplă lansare a lui, într‑un documentar savuros.

Filme noi românești pe Netflix în februarie

Situationship: Combinații, nu relații

Situationship: Combinații, nu relații trailer Netflix

Trei prietene își propun să-și găsească parteneri pentru a nu participa singure la reuniunea de 10 ani de la terminarea liceului. Pe drumul lor, întâlnesc un bărbat cu viziuni tradiționaliste, Max, transformând povestea într-o confruntare cu provocări între feminism și misoginism. Deși la inceput dușmani, Anca, Viki și Lia fac echipă cu Max, fiecare având interese ascunse. Disponibil din 12 februarie.

Crăciun cu Ramon

Când o scrisoare trimisă în urmă cu trei ani ajunge în mâinile lui Ramon chiar in ajun de Crăciun, totul se dă peste cap. Ramon descoperă că soția sa, Sonia, are o nepoată de care nu știa nimeni. Hotărât să facă o faptă bună și să-i ofere soției cel mai frumos cadou de Crăciun, Ramon pleacă să o găsească pe fetiță, dar intră din nou într-o serie de încurcături pline de haz și suspans. Din 25 februarie.

Titluri licențiate

Marie Antoinette – din 1 februarie

Trilogia Fifty Shades – din 4 februarie

Noah – din 6 februarie

Gangs of New York – din 20 februarie

Mam mia – din 24 februarie

Paul – din 28 februarie

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE